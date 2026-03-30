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▲宜蘭台2線貨櫃車爆胎失控連撞5車，其中一輛白色休旅車還卡在鐵軌旁邊坡，貨櫃車也卡在護欄險翻落。（圖／民眾提供）

宜蘭台2線今天中午驚傳嚴重車禍！一名48歲吳姓男子駕駛貨櫃車行經頭城鎮大里天公廟前時，疑似因輪胎突然爆胎導致車輛失控，整台巨型車體如脫韁野馬般，橫掃路邊停放的一排小客車，現場共5部車輛受損，甚至有車差點衝進鐵軌卡在邊坡上，場面極度驚險，除了貨櫃車駕駛有輕微擦挫傷外，並無其他人員傷亡，至於詳細事發原因及肇責，仍有待釐清。事發在今天中午12時許，48歲吳姓男子駕駛貨櫃車沿著台2線往北行駛，在經過宜蘭縣頭城鎮118公里處時，疑似因爆胎失控，整輛貨櫃車瞬間偏移車道，猛撞路邊整排停放的車輛，隨後一路朝著護欄撞去才停下。現場一片狼籍，共有5輛汽車慘遭波及，多部車輛車殼毀損，零件散落滿地。最驚險的是，其中一輛白色休旅車因撞擊力道過大，整台尾凹陷，卡在平交道旁的邊坡上，差點就翻落鐵軌，而肇事的貨櫃車車頭也嚴重毀損並受困在護欄邊。驚險的車禍意外發生後，警方與消防救護人員隨即趕抵現場展開處置。雖然事故現場車損嚴重且零件四散，所幸並未造成其他無辜路人或駕駛受傷，僅肇事的貨櫃車駕駛身上受有輕微擦挫傷，經初步檢查後並無大礙，至於詳細事發原因及肇責，仍有待釐清。據了解，事故也造成福隆=大里間西正線一度封鎖，以東正線單線雙向行車，上、下行列車均有延誤，經工務及電力單位現場評估後，暫不影響行車，就在14時17分時，已恢復雙線行車。