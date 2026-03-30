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▲據最新爆料消息，《英雄聯盟》T1在S15的冠軍造型已經確認，將在季中賽前後推出。（圖／翻攝X）

▲Faker因為「全局BP」，光是S15世界大賽就使用14隻不同的英雄。（圖／LOL Esports提供）

▲Keria則是曾在奪冠後發起「妮可」及「露璐」的造型投票，雖然妮可獲勝，但最終選擇瑟菈紛。（圖／Keria IG）

LOL《英雄聯盟》S15世界冠軍去年由T1完成3連霸，固定於每年季中推出的「世界冠軍造型」選擇也呼之欲出，最終是上路Doran「安比薩」打野 Oner「趙信」、中路Faker「加里歐」、下路Gumayusi「尤娜拉」、輔助Keria「瑟拉紛」。世界大賽FMVP的Gumayusi也額外選擇「好運姐」尊爵不凡造型。T1在S15完成3連霸後，針對冠軍造型的選擇備受熱議，5位選手再開直播時也頻繁和粉絲互動，據「League of Legends Leaks＆News」最新爆料指出，5名選手皆已完成選擇，搭配各自在直播上的透露，正確答案應該是八九不離十。回顧T1奪冠後，選擇造型一直都是社群熱議話題，例如Faker因為「全局BP」，光是S15世界大賽就使用14隻不同的英雄，粉絲大多敲碗決賽再次亮相的加里歐，Faker過去也曾表示「有一天一定會給加里歐一個冠軍造型」。Doran則是曾在IG限時動態發起投票，選項包括是「安比薩、古拉格、卡蜜兒、其他英雄」，當時投票結果由安比薩壓倒性勝出；Oner雖然說自己考慮選擇「蒙多醫生」作為冠軍造型，不過粉絲們都將其視為玩笑居多，而Oner在2024年奪冠後就曾表達想選趙信，這次Riot應該是完成他的願望。擁有2個冠軍造型選擇權的Gumayusi因為季前轉隊新聞，對造型選擇沒有多做發表，不過近期Keria在直播中爆料，Gumayusi不斷向自己炫耀冠軍造型，尤其好運姐「做的特別好看」，Gumayusi本人也已證實，還再次強調「好運姐造型是白金配色，各方面細節準備的很用心。」Keria則是曾在奪冠後發起「妮可」及「露璐」的造型投票，當時由妮可獲得壓倒性票數，不過後續Keria又在X上詢問「瑟菈紛怎麼樣？」由於Keria已經多次表達對瑟拉紛的喜愛，這次看來也是願望達成。