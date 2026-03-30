陪伴高雄人走過 30 個年頭的愛河畔地標「家樂福愛河店」，這次真的要說再見了！歷經多次撤店傳聞與短暫續約後，家樂福愛河店官方於今（30）日正式發布公告，因租約到期，將於 4 月 30 日晚間 11 時正式結束營業。消息一出，立刻讓大批高雄人湧入粉專不捨留言，感嘆這座承載無數家庭回憶的賣場，終究敵不過時代的洪流。
家樂福又少一間！30年愛河店確定4月底結束營業
位於高雄市三民區河東路上的「家樂福愛河店」，今（30）日透過臉書粉專發布結束營業公告。內文感性表示，感謝高雄鄉親長期的支持與陪伴，因租約到期，將營業至 4 月 30 日（週四）晚間 23:00 止。
針對民眾關心的會員權益，家樂福強調，既有會員的消費權益將受到嚴格保障，未來將由周邊的鼎山店、成功店、光華店，以及家樂福線上購物平台接續為市民提供服務。
愛河店擁4.2 顆星高評價！在地人最捨不得：環境超好
家樂福愛河店創立於民國 85 年（1996年），是許多高雄人從小逛到大的共同記憶。實際查看 Google 地標，該店累積近 9,000 則評論，至今仍維持 4.2 顆星的高水準評價。
停業消息曝光後，大批網友在公告下方震驚留言：「不要啊！好傷心」、「愛河店的環境是最好的，好停車，為什麼又結束？」、「超愛在這邊吃麥當勞、逛商場，然後騎腳踏車遊愛河」。對於許多市民而言，這裡不只是一間大賣場，更是結合愛河水岸休閒的無可取代之地。
愛河店曾上演「撤店大復活」 ！終難擋建商開發案
事實上，這並非愛河店首次傳出熄燈。早在 2023 年 2 月，愛河店就曾公告即將停業，當時引發大批民眾前往「朝聖告別」，甚至把貨架掃空；隨後因雙方租約談判成功，戲劇性地獲得續約。然而，隨著最終租約到期，這座 30 年賣場終究得功成身退。
根據長期關注地方發展的臉書粉專「高雄好過日」指出，愛河店所在地的地主大有來頭。該地原為高雄大地主南和興產（陳家）所有，在 110 年 9 月由台中知名建商「豐邑機構」以約 42 億元的天價（每坪約 119 萬元）買下，取得面積高達 3,527 坪的住四與商四土地。
建商當年購地時即表明，會配合家樂福的剩餘租約供其使用；如今租約正式畫下句點，這塊坐擁愛河首排無敵景觀的黃金寶地，未來預計將朝向「頂級景觀住宅大樓」方向開發，愛河畔的城市天際線也即將迎來全新風貌。
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位於高雄市三民區河東路上的「家樂福愛河店」，今（30）日透過臉書粉專發布結束營業公告。內文感性表示，感謝高雄鄉親長期的支持與陪伴，因租約到期，將營業至 4 月 30 日（週四）晚間 23:00 止。
針對民眾關心的會員權益，家樂福強調，既有會員的消費權益將受到嚴格保障，未來將由周邊的鼎山店、成功店、光華店，以及家樂福線上購物平台接續為市民提供服務。
家樂福愛河店創立於民國 85 年（1996年），是許多高雄人從小逛到大的共同記憶。實際查看 Google 地標，該店累積近 9,000 則評論，至今仍維持 4.2 顆星的高水準評價。
停業消息曝光後，大批網友在公告下方震驚留言：「不要啊！好傷心」、「愛河店的環境是最好的，好停車，為什麼又結束？」、「超愛在這邊吃麥當勞、逛商場，然後騎腳踏車遊愛河」。對於許多市民而言，這裡不只是一間大賣場，更是結合愛河水岸休閒的無可取代之地。
愛河店曾上演「撤店大復活」 ！終難擋建商開發案
事實上，這並非愛河店首次傳出熄燈。早在 2023 年 2 月，愛河店就曾公告即將停業，當時引發大批民眾前往「朝聖告別」，甚至把貨架掃空；隨後因雙方租約談判成功，戲劇性地獲得續約。然而，隨著最終租約到期，這座 30 年賣場終究得功成身退。
根據長期關注地方發展的臉書粉專「高雄好過日」指出，愛河店所在地的地主大有來頭。該地原為高雄大地主南和興產（陳家）所有，在 110 年 9 月由台中知名建商「豐邑機構」以約 42 億元的天價（每坪約 119 萬元）買下，取得面積高達 3,527 坪的住四與商四土地。
建商當年購地時即表明，會配合家樂福的剩餘租約供其使用；如今租約正式畫下句點，這塊坐擁愛河首排無敵景觀的黃金寶地，未來預計將朝向「頂級景觀住宅大樓」方向開發，愛河畔的城市天際線也即將迎來全新風貌。