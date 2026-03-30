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台中市議會今(30)日進行專案報告，市議員鄭功進針對「帶狀疱疹疫苗補助」及「凍卵補助政策」提出強力質詢。鄭功進直指，台中市在帶狀疱疹疫苗補助進度上嚴重滯後，且凍卵補助計畫執行率極低，痛批市府「老小兼顧」淪為口號，要求市長盧秀燕展現魄力，立即提出具體財源與時間表。鄭功進指出，帶狀疱疹（俗稱皮蛇）對50歲以上及免疫力低下族群威脅極大，嚴重者恐引發長期神經痛甚至失明。他強調，目前台北、新北、桃園、台南及多個縣市皆已陸續推動弱勢族群免費或定額補助，反觀台中市議會早在去年9月就有跨黨派、近半數議員提案要求補助，衛生局當時承諾一個月內確認財源，隨後卻以「爭取中央公費」為由推諉，半年過去仍原地踏步。「自費疫苗兩劑需花費上萬元，對中低收入長輩是沈重負擔！」鄭功進質詢盧秀燕，難道中央不補助，市府就不打算照顧癌症、洗腎等高風險族群嗎？他批評市府在營養午餐等政策跟進迅速，攸關健康的疫苗卻一拖再拖。此外，針對鼓勵生育的「時來孕轉」凍卵凍精補助計畫，鄭功進也揭露其成效低迷。該計畫自114年初執行至今一年多，竟僅補助29人，執行率與預期落差極大。鄭功進嚴正要求衛生局通盤檢討，不應讓市民對補助「看得到、吃不到」，務必落實醫療照顧，別讓台中市民的健康保障淪為六都墊底。衛生局長曾梓展強調，帶狀疱疹疫苗屬高單價疫苗，因非屬法定傳染病，且接種後無法形成「群體免疫」效果，其效益主要侷限於受種者個人的保護，故目前中央也未提供公費補助；在中央尚未納入公費疫苗前，衛生局鼓勵50歲以上高風險族群依個人需求可評估自費接種，並呼籲市民從生活預防做起：保持充足睡眠、規律運動、調節生活壓力，避免過度疲勞誘發病毒活化，均衡營養攝取各類營養素以提升免疫力，降低感染水痘-帶狀疱疹病毒的風險。