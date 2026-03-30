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國民黨主席鄭麗文今（30）日上午11時許召開記者會，證實中國總書記習近平歡迎並邀請其率團訪中，高呼全世界奉行一中政策並反對台獨，此行盼讓兩岸迎來和煦溫暖的春天。而同時間美國聯邦參議院跨黨派議員赴總統府拜會賴清德，聚焦國防特別條例立法院的審議進度，並強調樂見台灣為強化防衛及韌性所採取的各項措施，「這對於維持嚇阻力量至關重要」。賴清德今日上午於總統府接見美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團，感謝4位參議員於關鍵時刻以行動展現對台灣的堅定支持，彰顯台美關係堅若磐石的深厚友誼，並肯定美國國會跨黨派透過個別及聯合行動支持我國國防特別預算、關注立法院審議進程。賴清德表示，相關條例經得起嚴格檢驗且獲逾六成民意支持，卻因政治因素延宕審議，並籲請立法院不分黨派予以支持，以向國際社會，尤其是長期支持台灣的美國政府與國會，傳達台灣不懼威脅、持續強化自我防衛能力的決心與承諾。賴清德先是誠摯歡迎4位參議員訪問台灣。並提到夏欣參議員、堤里斯（Thom Tillis）參議員、羅珊（Jacky Rosen）參議員首次訪台；匡希恆參議員則是睽違4年之後再度來訪，更曾在1980年代在台傳教。賴清德提到，在2022年過境美國前往宏都拉斯期間，曾與匡希恆參議員視訊會晤，同年匡希恆參議員訪台時，雙方亦曾於總統府會面。很高興今日能與各位訪賓深入交流，並感謝美國跨黨派對台灣的支持與深厚友誼。賴清德表示，4位參議員長期關注印太區域安全，支持台灣不遺餘力，並持續在國會提出、連署多項友台議案，是台灣的堅實友人。同時感謝美國行政及立法部門不分黨派，持續依據《台灣關係法》及「六項保證」落實對台軍售，深化臺美合作，給予台灣堅定不移的長期支持。賴清德提到，美國最新《國家安全戰略》明確點出臺灣是印太地區和平與繁榮的樞紐所在；臺灣也非常了解，唯有實力才能帶來和平。面對威權主義與日俱增的威脅，國家安全政策的核心原則就是強化自我防衛能力，深化與美國等友盟國家安全合作，並致力維持臺海和平穩定。賴清德指出，為展現自我防衛決心，台灣正有序增加國防支出，今年國防預算將按照北約標準超過GDP3%，預計在2030年前達到GDP 5%。同時提到，去年11月已宣布推動8年400億美元的國防特別預算案，主要目標就是建構「台灣之盾」，也就是分層防禦、完善的飛彈系統；將人工智慧導入國防體系，以及發展本土國防產業，推動國防自主。賴清德表示，為全面提升不對稱作戰能力，達成有效嚇阻的目標，這項特別預算是國防部經過充分評估和規劃，並與美方討論軍購內容；同時為提升國防自主能力，建構國防科技能量，讓國防產業成為帶動經濟成長的新動能，特別預算也納入對本土國防產業投資，整合台美在人工智慧及國防產業上各項合作。賴清德說，政府提出的國防特別預算，是一項環環相扣、完整快速提升國防能力，且可有效應對潛在威脅的關鍵計畫，也是協助國內產業及經濟加速轉型升級的核心計畫。國防與經濟相輔相成，才能壯大國家整體力量，因此他一再強調特別預算不能打折，也不能再等待。賴清德指出，正在立法院審議中的國防特別預算條例，是經得起嚴格檢驗，也獲得超過6成國內民意的支持，但是因為政治因素，導致立法院審議時程的延宕。以對美國採購海馬士火箭系統為例，發價書原本在本月底到期，感謝美國政府同意稍微延期，協助台灣可以持續採購這項武器，但如果發生延宕情形，對於強化不對稱戰力的迫切需要，將造成非常嚴重的影響。賴清德特別感謝包括今天到訪的4位參議員在內，美國跨黨派議員的個別及聯合行動，表達對台灣政府所提國防特別預算的支持，以及對立法院審議國防特別預算條例的關切及諍言。因為訪賓對台灣安全的深切體認和持續關心，讓所有台灣人民感受到這份可貴友誼的至關重要。賴清德並向訪賓及美國友人保證，政府對提升自我防衛能力以及加強台美合作，確保國家安全的決心和承諾，沒有絲毫改變；4位參議員在關鍵時刻到訪台灣，以行動展現對台灣的強力支持，更彰顯台美之間堅若磐石的友誼。賴清德提到，在此重要時刻，要呼籲立法院不分黨派一起支持政府完整的國防特別預算規劃，向國際社會、尤其是堅定支持台灣的美國政府與國會，傳遞台灣不懼威脅、提升自我防衛能力的決心與承諾，為「自助者人恆助之」做出最好的詮釋。賴清德指出，今年是美國建國250週年，也是台灣總統直選30週年。《美國獨立宣言》不僅宣告「天賦人權」的重要意義，更證明自由人民的意志能改寫歷史。而台灣在從威權走向民主的過程中，許多人冒著失去自由、甚至生命的風險，也要爭取自由與人權，正是因為堅信相同信念。今日台美擁有的自由繁榮社會並非偶然，而是無數人奮鬥的結晶；在慶賀之際，更要加倍珍惜這份跨國界的友誼，並守護彼此共享的價值。夏欣參致詞表示，訪團成員分別來自外交委員會、財政委員會及軍事委員會等，為美國參議院跨黨派訪問團，很高興「美國在台協會」（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）也共同出席與賴總統會面。並強調，此行旨在重申美國國會對台灣堅定且長久的承諾，這項承諾奠基於《台灣關係法》與數十年來對台海和平穩定的支持，維持區域穩定是雙方共同努力的目標。夏欣參議員，樂見台灣為強化防衛及韌性所採取的各項措施，這對於維持嚇阻力量至關重要。除了安全合作外，亦高度重視深化雙方在經貿與人民之間的交流，這些都是建構台美夥伴關係的重要基礎。尤其台美經濟關係是雙方共同繁榮的重要基石，穩健的雙邊貿易有助於降低美國家庭的生活成本，美國勞工也受益於台灣企業在全美數百億美元的投資。堅實的雙邊關係符合雙方人民利益，期盼未來能持續共同深化臺美夥伴關係。匡希恆致詞表示，自己年輕時曾在台灣住了3年，如今台灣已成為民主發展、全球科技與國際安全的重要樞紐。親眼見證了台灣透過擁抱自由、民主與資本主義所取得的進步，也時常向同事提起，1979年在台灣生活時，台灣仍處於戒嚴狀態；而就在上周，台灣慶祝邁入全面且充滿活力的民主體制30週年。匡希恆接著說，過去他在台灣居住時，台灣人均GDP約3000美元；如今台灣已躍升為全球最富裕的經濟體之一。當年作為一位年輕傳教士，曾在挨家挨戶拜訪時，看到許多家庭製作聖誕燈飾，每戶完成一道工序，再由下一戶接續完成，這是大家共同的記憶。如今世界的運作需仰賴台灣最先進的半導體技術。匡希恆指出，台灣的穩定與安全對美國至關重要，台美關係也日益緊密。台灣在強化國防、全社會防衛韌性與能源安全方面取得實質進展，在過去一年尤其顯著。華府關注到台灣對相關議題的重視，台灣政府推動國防特別預算的努力，也獲得廣泛關注與支持。自1979年《台灣關係法》通過以來，美國國會在推動台美關係方面一直扮演主導角色，此次訪團來台也再次展現這份堅定支持。最後匡希恆參表示，賴總統是一位具有改革精神的領導者。自他前次訪問以來，台灣取得如此顯著的進步絕非偶然。賴總統的領導令他印象深刻，也認為台灣在賴總統的領導之下，實為台灣之福。並表示此跨黨派訪團很高興來到台灣，感謝台灣的接待，也期待接下來的交流行程。