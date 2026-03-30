我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年台東普悠瑪國際鐵人三項賽於3月29日圓滿落幕，來自台中的「豐原美洲豹鐵人隊」憑藉強大的團隊凝聚力與過人實力，再度蟬聯「最佳團隊獎」殊榮。由總領隊台中市議員謝志忠、隊長王嘉龍、總幹事張欽池代表領獎，全體隊員在台上齊聲高喊隊呼，展現震撼全場的團結氣勢。為了應援參賽隊友，美洲豹親友團早於27日抵達台東，在單車與跑步必經的馬亨亨大道福德祠設立加油站，更在賽道畫下「美洲豹為您加油」的大型圖騰。比賽當天，主廚黃祈竣團長帶領志工群，現場烹調炒麵、山豬肉、烤牛排及菜頭湯，豐富的「五星級補給」不僅餵飽隊友，更讓全場選手感受到滿滿能量。賽事亮點不斷，隊員李明書此次跳過113K等級，直接挑戰226K超級鐵人，不僅順利完賽，更同時達成個人「百馬里程碑」；另一位好手江哲良在挑戰226K的終點線上，由太太帶著五個月大的女兒陪同衝線，成為全場最溫馨的畫面。議員謝志忠表示，本次賽事最令人動容的插曲，是隊員施宜興醫師在自行車賽段中，目睹其他參賽者重摔。施醫師立即停車，憑藉專業判斷傷者頸椎疑似受創，隨即進行緊急處置並協助交管，直到傷者安全送醫後才重新跨上單車完成比賽。他大讚，施醫師此舉完美詮釋了醫者仁心與無私的運動家精神，是美洲豹隊整體的驕傲。謝志忠說，美洲豹團隊不僅追求健康與熱情，更擁有強大的向心力。這次獲獎不僅是賽事成績的肯定，更是對全體志工、親友團幕後支持的最佳回報，美洲豹「實至名歸」。