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10個不想回訪景點？士林夜市、九份上榜

西門町、台北101、士林夜市、九份、澎湖四大醜雕像、水晶教堂、野柳地質公園、淡水老街、澎湖巨大馬桶、新竹詭異蝴蝶雕塑

▲「酷」（如圖）認為水晶教堂除了屋頂有些生鏽，其實還蠻浪漫的，整體評價給予4顆星。（圖／酷的夢YT）

韓國人稱九份「地獄份」揭原因：根本人潮地獄

「酷」走訪台灣負評景點 吐真實感受

法籍網紅「酷」2018年創立YouTube頻道「酷的夢」之後，至今有230萬人訂閱，在台灣人氣水漲船高。近日他上傳新片，隨機詢問路人後選出10個不會回訪的景點，包括士林夜市、九份老街等。而他也親自走訪大家認為「最爛的景點」，看看這些地方是否真的如傳聞中那樣無聊。不過，「酷」在影片最後，吐露真實想法，雖然有些景點真的令人滿頭問號、無聊，但也不像負評說的那麼糟，認為台灣人其實對自己的國家很嚴格。「酷」隨機詢問路人台灣哪些景點不會想回訪？，其中等都上榜，民眾也透露原因像是門票太貴、沒有特色。他實際走訪後分享個人感受，水晶教堂遭質疑抄襲關島的海之教堂，沒有在地文化特色。不過「酷」認為除了屋頂有些生鏽，其實還蠻浪漫的，整體評價給予4顆星，並幽默表示：「很適合結婚，但建議先找個對象，自己來有點尷尬。」來到九份，「酷」直言如果不是因為拍片，絕對不會來到九份，因為這裡到處都是人，，坦言根本是人潮地獄。不過，「酷」11年前來到九份就對芋圓念念不忘，這次來更對兩大名店進行評比，最讓他意外的是，這裡的觀光客有90%是韓國人，但許多人對碗裡的「芋頭」食材卻一無所知。影片最後，「酷」來到新竹詭異蝴蝶雕塑，這個地方登上台灣最醜吉祥物排行榜，位於墳墓區旁、周遭也沒什麼人，充滿陰森氛圍。酷也分享自己聽過的都市傳說，如果半夜12點獨自來這邊，會看到2座雕像開始動，酷表示「我外國人會怕台灣的鬼？」實際直擊未發現任何異狀。「酷」親自前往這些地方後，他認為台灣人對自己國家其實非常嚴格，會一直批評自己的東西，希望能越來越好，反而外國人來台灣，會覺得「台灣好棒」、「好喜歡台灣」。不過這也代表台灣人真的很喜歡這片土地，希望能改進，變得越來越好、推動觀光。