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北捷日前驚見一名「吐珍珠」怪客，一名身穿襯衫、戴藍帽子的阿伯囂張在車廂內喝珍珠奶茶，而後竟然把珍珠吐到手上後丟到車廂地板上，超扯行徑讓一旁其他旅客全看傻，更有目擊民眾將畫面拍下後，上傳至社群網站上，瞬間引發大批網友討論。對此，北捷公司也做出回應，表示阿伯的行為已違反《大眾捷運法》規定，依法可處新台幣1500元至7500元罰鍰。一名網友昨（29日）在社群網站Threads上PO文，直呼：「我真的嚇到！」從畫面中可見，這名戴著藍色帽子的阿伯先在車廂內喝了幾口珍珠奶茶後，直接將珍珠吐在手心上，最後竟直接亂丟在車廂地板上，甚至隨意用腳踢到座位底下，行徑相當噁心。影片曝光後，不少網友紛紛留言表示，「這個怪咖算是北捷名人了，故意的也來不怕，現代社會真的對這樣的人沒輒」、「不吃珍珠那幹嘛要加啊」、「通報捷運公司，這一定要開罰」。對此，台北捷運公司表示，該名年長乘客於車廂內進食之行為已違反《大眾捷運法》規定，依法可處新台幣1500元至7500元罰鍰。北捷強調，該列車已由專責人員完成清理，且所有營運列車每日上線前皆會進行全面清潔消毒，請旅客安心搭乘；同時呼籲民眾若發現類似違規情事，可利用車廂對講機通報行車專員與行控中心，或向站務人員反映，亦可透過「台北捷運AI智慧客服」進行線上通報，官方接獲訊息後將立即派員查處並執行善後作業。