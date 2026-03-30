這不是AI畫面！澳洲近日遭熱帶氣旋納雷爾（Narelle）橫掃，27日在西澳登陸時，整片天空都變成詭異的血紅色，宛如末日的場景，引發社群瘋傳。
據衛報、ABC News報導，熱帶氣旋「納雷爾」於16日澳洲東北部珊瑚海生成，一度增強為五級氣旋，先在昆士蘭州北部約克角半島登陸，一路向西，，接連二度、三度登陸澳洲北部陸地，24日從西北部出海進入印度洋。這也是20多年來，第一個在澳洲三個州和地區登陸的風暴系統。
納雷爾27日登陸前，西澳鯊魚灣（Shark Bay）的天空變成詭異的血紅色，大風刮起塵土，丹漢姆鯊魚灣房車公園的民眾謝潑德（Kerrie Shepherd）説，當天中午開始天空變得越來越橙，大約在3時30分，走到外面目光所及之處，到處都是紅色，「沙子鑽進了你的喉嚨，進了你的嘴裡。牙齒上嘎吱嘎吱地疼，甚至眼睛裡也進了沙子」，但在刮風後就下起雨，半小時後雨停，天就亮了。
氣象局專家林加德（Jessica Lingard ）也說，強風和該地區富含鐵質的銹紅色土壤造就了這一奇觀，納雷爾颶風席捲而來，捲起地表的塵土，將其推向鯊魚灣等地，擋在颶風來臨之前，影片得益於各種因素的完美結合，強風、乾燥的地面以及攝影師在合適的位置記錄下這一切。
澳洲氣象局高級預報員海因斯（Angus Hines）表示，天空呈現暗紅色是由兩個主要因素造成，一方面是因為地形，華盛頓州北部以其紅土而聞名，這是由於富含鐵的土壤經過數百萬年的鏽蝕作用而形成的，強風會揚起漫天塵土。
另一方面則是雲層覆蓋情況，海因斯指出，皮爾巴拉和加斯科因地區經常發生沙塵暴，但通常都是在晴天發生，但次恰逢天空烏雲密布、遮蔽光線，使天空顯得更加均勻和陰沉。這是乾燥地區，每當刮起強風時，就會把塵土捲入大氣層，陽光直射時會有效的穿透大氣層中的物質，看起來不會那麼紅，但當雲層很厚的時候，光線就不像是從單一光源照射過來的，而是像反光板一樣均勻照射。
文章來源：How Tropical Cyclone Narelle turned the sky red in Western Australia、Red sky seen in WA ahead of Cyclone Narelle makes global headlines
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納雷爾27日登陸前，西澳鯊魚灣（Shark Bay）的天空變成詭異的血紅色，大風刮起塵土，丹漢姆鯊魚灣房車公園的民眾謝潑德（Kerrie Shepherd）説，當天中午開始天空變得越來越橙，大約在3時30分，走到外面目光所及之處，到處都是紅色，「沙子鑽進了你的喉嚨，進了你的嘴裡。牙齒上嘎吱嘎吱地疼，甚至眼睛裡也進了沙子」，但在刮風後就下起雨，半小時後雨停，天就亮了。
氣象局專家林加德（Jessica Lingard ）也說，強風和該地區富含鐵質的銹紅色土壤造就了這一奇觀，納雷爾颶風席捲而來，捲起地表的塵土，將其推向鯊魚灣等地，擋在颶風來臨之前，影片得益於各種因素的完美結合，強風、乾燥的地面以及攝影師在合適的位置記錄下這一切。
澳洲氣象局高級預報員海因斯（Angus Hines）表示，天空呈現暗紅色是由兩個主要因素造成，一方面是因為地形，華盛頓州北部以其紅土而聞名，這是由於富含鐵的土壤經過數百萬年的鏽蝕作用而形成的，強風會揚起漫天塵土。
另一方面則是雲層覆蓋情況，海因斯指出，皮爾巴拉和加斯科因地區經常發生沙塵暴，但通常都是在晴天發生，但次恰逢天空烏雲密布、遮蔽光線，使天空顯得更加均勻和陰沉。這是乾燥地區，每當刮起強風時，就會把塵土捲入大氣層，陽光直射時會有效的穿透大氣層中的物質，看起來不會那麼紅，但當雲層很厚的時候，光線就不像是從單一光源照射過來的，而是像反光板一樣均勻照射。