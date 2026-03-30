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▲祈錦鈅公開自己的懷孕紀錄片，親吐自己當單親媽媽的心聲。（圖／IG@maxinechiii）

藝人祈錦鈅2023年宣布和交往不到半年的圈外男友閃婚，同年底生下一女，不過婚姻維持沒多久就在2024年底離婚，結束短暫婚姻後，30日首度公開分享自己從懷孕、生產到成為單親媽媽的心路歷程，同時曝光自己懷孕的影片，並且痛批前夫是一位卑鄙且自私的人，掀起許多關注。結束短暫婚姻後，祈錦鈅今日在社群上傳一支記錄孕期到生產過程的影片，開頭就是一句「誰規定一定要結婚的？」坦言自己其實是「不相信愛情」的人，她認為比起結婚證書，更重要的是能否給孩子未來更多選擇權，表示自己非常喜歡「SINGLE MOM（單身媽媽）」這個身分。不過祈錦鈅也痛批前夫在婚姻中的不是，「我也沒有看錯我們前夫哥，除了他卑鄙無恥自私想保護的某些他親近的人，傷透了我的心。」雖然對方在婚姻中對自己很好，即使現在也是如此，也是大家心中所定義的好爸爸，不過自已還是在婚姻中受了很多傷。祈錦鈅2023年與交往不到半年的圈外男友閃婚，並於同年底遠赴加拿大產下一女，不過這段婚姻最終在2024年底畫下句點，她坦言自己在決定生小孩之前，對於「孩子的父親」其實有非常明確的標準，除了外型條件外，更重要的是人品、責任感與是否能成為一位稱職的父親，即便未來兩人無法走到最後，但只要對方能夠給女兒足夠的資源，那她並不認為單親媽媽的身分有什麼不好，最後她也呼籲獨自帶娃的單親爸爸、媽媽們「慎選合作夥伴」，才能夠在育兒的路上沒有後顧之憂。