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台中市水湳轉運中心驚傳首波招商流標！市議員吳佩芸今（30）日於議會質詢指出，市府過去將水湳轉運中心塑造成「黃金地標」，對外宣稱招商反應熱絡，結果去年12月公告後卻「無廠商投標」。吳佩芸痛批市府漠視國道客運運量下滑的現實，憂心該處淪為全台最大「蚊子館」。吳佩芸表示，早在去年下半年，她便明確示警整體運量下滑的衝擊，但市府連續兩次的專案報告皆未提出具體因應對策。她批評，交通局去年底曾以「黃金級地標」形容水湳轉運中心，營造招商前景大好的氛圍，然而根據最新報告，該案自2025年12月3日公告招商後，結果竟無人投標，顯示市場對經營前景持保留態度。對此，市長盧秀燕表示，她在就任後已針對水湳轉運中心進行規模縮小調整，以符合實際需求。盧秀燕強調，目前國道客運仍保有原始規劃時的一半以上運量，認為設施不至於面臨閒置問題。吳佩芸則反駁，面對交通環境的結構性改變，市府不應僅止於微調招商文件的技術處理，應重新檢視轉運中心的功能定位。她要求交通局應於3月底重新公告招商前，提出完整的補充報告，向市民交代如何確保建設效益，別讓期待落空。