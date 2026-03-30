台灣自來水公司公告表示，3月31日（周二）基隆市、新北市、桃園市、台中市、嘉義縣、嘉義市、台南市、屏東縣、花蓮縣將實施停水作業，原因包含配合台灣電力公司工程、汰換管線工程、消防栓漏水搶修等。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣3月31日停水降壓影響範圍與時間懶人包，其中嘉義縣中埔鄉部分地區將停水長達10小時，提醒民眾記得6小時前就要做好儲水作業，並且將抽水馬達電源關閉。
📍本文摘要
◼︎基隆市3/31停水範圍
◼︎新北市3/31停水範圍
◼︎桃園市3/31停水範圍
◼︎台中市3/31停水範圍
◼︎嘉義縣3/31停水範圍
◼︎嘉義市3/31停水範圍
◼︎台南市3/31停水範圍
◼︎屏東縣3/31停水範圍
◼︎花蓮縣3/31停水範圍
◼︎基隆市3/31停水範圍一次看
🕦停水時間：3月31日凌晨0時至清晨7時（共7小時）
📌停水原因：配合台灣電力公司工程施工停電。
📍停水影響區域
中正區：壽山路、豐稔街。
信義區：中興路、壽山路、正信路、義七路、花源一街、花源七街、花源三街、花源九街、花源五街、豐稔街一帶。
◼︎新北市3/31停水範圍一次看
🕦停水時間：3月31日上午9時30分至下午16時（共6.5小時）
📌停水原因：因龍洞街36號前消防栓漏水搶修。
📍停水影響區域
貢寮區：龍洞街。
◼︎桃園市3/31停水範圍一次看
🕦停水時間：3月31日上午10時30分至下午17時30分（共7小時）
📌停水原因：辦理觀音區福山路二段等汰換管線工程路口制水閥及沿線用户改接。
📍停水影響區域
觀音區：坑尾里、藍埔里、金湖里/中山路一段、金橋路育仁段。
◼︎台中市3/31停水範圍一次看
🕦停水時間：3月31日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理十甲路及東英路汰換管線工程。
📍停水影響區域
太平區：中山路四段以南、旱溪東路一段以東、環中東路四段以西。
東區：樂業路以北。
🕦停水時間：3月31日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理自立路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
沙鹿區：三鹿里、埔子里。
龍井區：新庄里、龍崗里、龍泉里。
🕦停水時間：3月31日上午8時至中午12時（共4小時）
📌停水原因：辦理抽水機維修。
📍停水影響區域
大甲區：新美里、武曲里、庄美里。
🕦停水時間：3月31日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：辦理新裝工程停水施工改接作業。
📍停水影響區域
西屯區：惠來里部分地區（河南路三段以東、市政北二路以南、惠來路二段以西、市政路以北等一帶）。
📍降壓影響區域
西屯區：惠來里、潮洋里部份地區（朝富路以東、市政北六路以南、惠來路二段以西、市政路以北等一帶）。
🕦停水時間：3月31日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。
📍停水影響區域
南屯區：春社里永春南路61巷及附近巷弄。
◼︎嘉義縣3/31停水範圍一次看
🕦停水時間：3月31日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：辦理嘉義廠分區管網維護及漏水調查作業。
📍停水影響區域
中埔鄉：和美村大義路、司公廍41巷13弄、司公廍41巷57弄、司公廍41巷等各巷弄。
◼︎嘉義市3/31停水範圍一次看
🕦停水時間：3月31日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理汰換管線工程。
📍停水影響區域
西區：西榮里西榮街152號至162號、西榮街111號至175號、西榮街131巷1號至131巷28號、蘭井街296號至302-1號、蘭井街298巷2號至15號等沿途用戶。
◼︎台南市3/31停水範圍一次看
🕦停水時間：3月31日上午10時至上午11時30分（共1.5小時）
📌停水原因：辦理管線漏水調查及南化區南化小區封閉測試。
📍停水影響區域
南化區：內山公路、東利農路。
🕦停水時間：3月31日上午10時至下午17時（共7小時）
📌停水原因：辦理新裝、斷管、汰換工程停水施工改接作業。
📍停水影響區域
安南區：安清路三段、城西街三段1105巷121弄。
◼︎屏東縣3/31停水範圍一次看
🕦停水時間：3月31日中午12時至下午17時（共5小時）
📌停水原因：辦理「114年東港所分區計量管網委外建置及漏水調查」制水閥新設施工停水。
📍停水影響區域
新園鄉：內庄村、港墘村店口路以南、興安路以東、港墘路以西、興中路以北。
🕦停水時間：3月31日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理凌雲路管線改善工程停水施工。
📍停水影響區域
屏東市：光復路、凌雲路、堤防路。
🕦停水時間：3月31日上午8時30分至下午16時30分（共8小時）
📌停水原因：辦理世一路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
高樹鄉：世一路。
◼︎花蓮縣3/31停水範圍一次看
🕦停水時間：3月31日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理鳳林鎮大榮里汰換管線工程。
📍停水影響區域
鳳林鎮：公園路。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。
資料來源：台灣自來水公司
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◼︎基隆市3/31停水範圍
◼︎新北市3/31停水範圍
◼︎桃園市3/31停水範圍
◼︎台中市3/31停水範圍
◼︎嘉義縣3/31停水範圍
◼︎嘉義市3/31停水範圍
◼︎台南市3/31停水範圍
◼︎屏東縣3/31停水範圍
◼︎花蓮縣3/31停水範圍
◼︎基隆市3/31停水範圍一次看
🕦停水時間：3月31日凌晨0時至清晨7時（共7小時）
📌停水原因：配合台灣電力公司工程施工停電。
📍停水影響區域
中正區：壽山路、豐稔街。
信義區：中興路、壽山路、正信路、義七路、花源一街、花源七街、花源三街、花源九街、花源五街、豐稔街一帶。
🕦停水時間：3月31日上午9時30分至下午16時（共6.5小時）
📌停水原因：因龍洞街36號前消防栓漏水搶修。
📍停水影響區域
貢寮區：龍洞街。
🕦停水時間：3月31日上午10時30分至下午17時30分（共7小時）
📌停水原因：辦理觀音區福山路二段等汰換管線工程路口制水閥及沿線用户改接。
📍停水影響區域
觀音區：坑尾里、藍埔里、金湖里/中山路一段、金橋路育仁段。
🕦停水時間：3月31日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理十甲路及東英路汰換管線工程。
📍停水影響區域
太平區：中山路四段以南、旱溪東路一段以東、環中東路四段以西。
東區：樂業路以北。
📌停水原因：辦理自立路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
沙鹿區：三鹿里、埔子里。
龍井區：新庄里、龍崗里、龍泉里。
📌停水原因：辦理抽水機維修。
📍停水影響區域
大甲區：新美里、武曲里、庄美里。
📌停水原因：辦理新裝工程停水施工改接作業。
📍停水影響區域
西屯區：惠來里部分地區（河南路三段以東、市政北二路以南、惠來路二段以西、市政路以北等一帶）。
📍降壓影響區域
西屯區：惠來里、潮洋里部份地區（朝富路以東、市政北六路以南、惠來路二段以西、市政路以北等一帶）。
📌停水原因：辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。
📍停水影響區域
南屯區：春社里永春南路61巷及附近巷弄。
🕦停水時間：3月31日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：辦理嘉義廠分區管網維護及漏水調查作業。
📍停水影響區域
中埔鄉：和美村大義路、司公廍41巷13弄、司公廍41巷57弄、司公廍41巷等各巷弄。
🕦停水時間：3月31日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理汰換管線工程。
📍停水影響區域
西區：西榮里西榮街152號至162號、西榮街111號至175號、西榮街131巷1號至131巷28號、蘭井街296號至302-1號、蘭井街298巷2號至15號等沿途用戶。
🕦停水時間：3月31日上午10時至上午11時30分（共1.5小時）
📌停水原因：辦理管線漏水調查及南化區南化小區封閉測試。
📍停水影響區域
南化區：內山公路、東利農路。
📌停水原因：辦理新裝、斷管、汰換工程停水施工改接作業。
📍停水影響區域
安南區：安清路三段、城西街三段1105巷121弄。
🕦停水時間：3月31日中午12時至下午17時（共5小時）
📌停水原因：辦理「114年東港所分區計量管網委外建置及漏水調查」制水閥新設施工停水。
📍停水影響區域
新園鄉：內庄村、港墘村店口路以南、興安路以東、港墘路以西、興中路以北。
📌停水原因：辦理凌雲路管線改善工程停水施工。
📍停水影響區域
屏東市：光復路、凌雲路、堤防路。
📌停水原因：辦理世一路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
高樹鄉：世一路。
🕦停水時間：3月31日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理鳳林鎮大榮里汰換管線工程。
📍停水影響區域
鳳林鎮：公園路。
❗停水注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。
資料來源：台灣自來水公司