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台灣大學宿舍性平申訴案持續延燒，教育部今（30日）正式說明，已依《性別平等教育法》相關規定，要求台灣大學立即重啟調查程序，並強調若校方未落實，將進一步祭出行政懲處措施。台大宿舍性平申訴涉案宿舍輔導員日前已於本月26日經台北地方法院依《跟蹤騷擾防制法》判處有期徒刑7個月，刑事責任初步確立。然而在行政面向上，台北高等行政法院早於2025年10月16日判決撤銷原處分並要求重啟程序，但台大迄今仍未啟動性別平等調查，引發外界質疑。受害學生與台大學生會今偕同民意代表召開記者會，指控校方無視司法判決，持續以「本案已調查完成」為由拒絕受理，形同以行政手段阻撓救濟，並對當事人造成二度傷害。學生會指出，自行政訴訟勝訴後，教育部即要求校方依法妥處並限期完成性平會再審議，但截至2026年3月仍未見具體進展，批評教育部監督不力。對此，教育部回應表示，早於2025年8月19日性平會臨時會議即決議，要求台大停止該名住宿輔導員職務，並禁止與受害學生接觸，同時持續追蹤行政訴訟及刑事案件結果。教育部指出，在台北高等行政法院於同年10月判決撤銷原處分後，即函請台大依法處理並送交校內性平會審議是否重啟調查，惟校方於11月回函表示，將待最高行政法院及刑事判決結果再行辦理。其後，教育部於2025年12月23日再次透過性平會決議，要求台大限期召開性平會，針對程序瑕疵及重啟調查進行審議，但依校方2026年3月23日回函顯示，相關要求仍未落實。教育部進一步表示，已於2026年3月26日召開性平會，認定台大未依法院判決補正程序，亦未就爭議事實依法審議，已依《性別平等教育法》第40條第3項規定作成決議，要求台大「立即重啟調查」，且該決議依法視同校方性平會決議，校方應即配合辦理。教育部強調，若台大後續仍未執行，將依同法第40條第4項規定，將相關違失納入學校評鑑，並可能扣減獎補助、進行行政考核及追究相關人員責任。針對涉案人員去留問題，台大回應表示尊重司法判決，並指出該名住宿輔導員將不再任職於學校。不過校方未說明是否仍以其他形式留任校內，也未正面回應是否重啟性平調查，相關爭議仍待釐清。此外，學生會亦揭露，本案歷時超過三年，當事學生在訴訟期間持續遭受網路騷擾與個資外洩，甚至在社群平台Dcard上遭匿名威脅，相關案件已進入司法程序，呼籲外界停止對受害者的攻擊與隱私侵害。學生會並重申，既然刑事判決已出，校方應全面公開當事人目前任職狀況，並立即解除其所有校內職務，以確保校園安全，同時呼籲教育部儘速落實監督權責，保障學生權益。