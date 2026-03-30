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LINE收回訊息時間縮短了！新通知一跳逼瘋免費用戶

開始有不少用戶回報「收回訊息」時限確實縮短了，甚至在收回1小時內的訊息時，還會跳出推廣「無痕收回（無聲收回）」的推廣通知

▲LINE收回訊息時限縮短成1小時，有用戶近期開始發現，收回訊息時還會多跳出「無聲收回（無痕收回）」按鈕。（圖／記者陳雅雲攝）

LINE付費Premium會員制首推「無痕收回」！免費仔超過1小時沒救

▲LINE官方推出月付165元的「Premium會員制度」後，收回訊息功能也有限制，未來免費用戶，只要訊息超過1小時就不可以使用收回功能。如果是LINE Premium付費會員，則可以使用「無痕收回」功能，（圖／LINE提供）

LINE收回改版實測！新通知增無聲、超過時限跳付費資訊

則多了「無痕收回（無聲收回）」，聊天室收回痕跡下方也會多個「如何無聲收回訊息」的按鈕。

電腦版會跳出「LINE Premium會員制」QR Code條碼，手機版則是會跳出「了解更多」讓用戶導向會員制資訊。