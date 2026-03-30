LINE收回訊息堪稱是最萬用的功能之一，但LINE台灣官方從23日推出LINE Premium會員制，並公告將逐步調整收回訊息時限，未來訊息超過1小時就不可以再收回。近期就有不少用戶發現，除了收回訊息時限縮短以外，收回時還會跳出新通知，推廣付費會員制才可使用「無聲（無痕）收回」功能；若超過1時的訊息要收回，則會跳出推廣加入會員的資訊，讓一票免費用戶崩潰「要逼死誰啊！」
LINE收回訊息時間縮短了！新通知一跳逼瘋免費用戶
近期在社群平台Threads上，開始有不少用戶回報「收回訊息」時限確實縮短了，甚至在收回1小時內的訊息時，還會跳出推廣「無痕收回（無聲收回）」的推廣通知，崩潰表示「LINE你這功能是要逼死誰啊？無痕收回」、「現在連收回也要分貴族了」、「LINE你開始長成我討厭的樣子了，這樣以後收回男、收回女要怎麼收回訊息」。
LINE付費Premium會員制首推「無痕收回」！免費仔超過1小時沒救
LINE收回功能對於常打錯，或經常搞錯聊天室的用戶來說十分方便，但隨著LINE官方推出月付165元的「Premium會員制度」後，收回訊息功能也有限制，未來免費用戶，只要訊息超過1小時就不可以使用收回功能。
如果是LINE Premium付費會員，則可以使用「無痕收回」功能，只要在對方還沒「已讀」訊息的狀況下，用戶即可在7天內收回訊息，視窗也不會留下「已收回訊息」的痕跡。
LINE收回改版實測！新通知增無聲、超過時限跳付費資訊
《NOWNEWS今日新聞》記者實測，使用LINE電腦版收回訊息時，發現時限還在1小時內的訊息，依舊可以收回，但收回時訊息所跳出的通知，不再是過往只有「取消」與「收回」的按鍵，則多了「無痕收回（無聲收回）」，聊天室收回痕跡下方也會多個「如何無聲收回訊息」的按鈕。
但若是超過1小時的訊息，確實沒有辦法再進行收回動作，若此時點選收回按鈕，電腦版會跳出「LINE Premium會員制」QR Code條碼，手機版則是會跳出「了解更多」讓用戶導向會員制資訊。不過記者實測，並非每次收回訊息都會跳出「新通知」，有時依舊維持收回與關閉舊版模樣。
資料來源：LINE
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近期在社群平台Threads上，開始有不少用戶回報「收回訊息」時限確實縮短了，甚至在收回1小時內的訊息時，還會跳出推廣「無痕收回（無聲收回）」的推廣通知，崩潰表示「LINE你這功能是要逼死誰啊？無痕收回」、「現在連收回也要分貴族了」、「LINE你開始長成我討厭的樣子了，這樣以後收回男、收回女要怎麼收回訊息」。
LINE收回功能對於常打錯，或經常搞錯聊天室的用戶來說十分方便，但隨著LINE官方推出月付165元的「Premium會員制度」後，收回訊息功能也有限制，未來免費用戶，只要訊息超過1小時就不可以使用收回功能。
如果是LINE Premium付費會員，則可以使用「無痕收回」功能，只要在對方還沒「已讀」訊息的狀況下，用戶即可在7天內收回訊息，視窗也不會留下「已收回訊息」的痕跡。
《NOWNEWS今日新聞》記者實測，使用LINE電腦版收回訊息時，發現時限還在1小時內的訊息，依舊可以收回，但收回時訊息所跳出的通知，不再是過往只有「取消」與「收回」的按鍵，則多了「無痕收回（無聲收回）」，聊天室收回痕跡下方也會多個「如何無聲收回訊息」的按鈕。
但若是超過1小時的訊息，確實沒有辦法再進行收回動作，若此時點選收回按鈕，電腦版會跳出「LINE Premium會員制」QR Code條碼，手機版則是會跳出「了解更多」讓用戶導向會員制資訊。不過記者實測，並非每次收回訊息都會跳出「新通知」，有時依舊維持收回與關閉舊版模樣。