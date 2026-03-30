我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體震盪幅度大，引發市場擔憂，但滙豐最新報告認為，這波修正比較像是短線情緒過度反應，AI帶動的記憶體超級週期並未結束。滙豐分析，記憶體市場中，導致市場悲觀情緒蔓延因素，包括中東戰爭帶來的成本壓力，記憶體現貨價格降溫，Google發表的TurboQuant壓縮技術，宣稱可將大型語言模型運行時的關鍵記憶體使用量大幅壓低至少六成，資本支出增加，及中國廠商競爭等，現階段都還不足以扭轉整體上行趨勢。滙豐指出，像TurboQuant這類技術，短期內距離大規模商業化仍有一段距離，而且目前的測試條件與真實AI應用場景之間仍存在落差。若記憶體使用效率真的提升，反而有助於降低AI運算成本、加速應用普及，最後帶來的效果未必是需求減少，反而可能是整體市場規模擴大。滙豐對需求更維持偏樂觀看法，預估今年AI伺服器出貨量可望年增28%，而每台伺服器搭載的DRAM容量，於2026年至2027年間仍可維持約17%的成長。企業級固態硬碟需求預計到2027年，占整體NAND需求比重將由2023年的18%大幅拉升至40%。