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馬來西亞吉打州驚傳罕見場面，一條體重約45公斤、長達5.5公尺的巨蟒，竟在油棕園內纏住並吞食一頭牛，畫面駭人，也讓附近居民嚇出一身冷汗。根據大馬媒體《中國報》報導，事件發生在29日晚間8點20分左右，地點位於瓜拉吉底甘榜登巴B一帶，距離最近民宅僅約500公尺。現場指出，這條巨蟒潛入油棕園，在一處野生木薯叢中鎖定一頭約5歲的牛隻，隨後將其緊緊纏繞並開始吞食。由於場面過於驚悚，目擊者隨即通報民防單位到場處理。民防部隊接獲通報後迅速趕抵，並動用專業器材進行圍捕。不過過程並不輕鬆，巨蟒疑似受到驚嚇，一度試圖掙脫，甚至將已吞入口中的牛隻吐出，現場氣氛相當緊繃。經過約30分鐘的處置，執法人員最終成功控制並捕獲這條巨蟒，也暫時排除對附近居民的威脅。當地民防部分析，近期天氣炎熱，加上覓食壓力增加，可能是巨蟒離開原本棲息地、逐漸靠近人類活動範圍的原因。當局也提醒民眾，若發現大型野生動物，切勿靠近或自行處理，應立即通報相關單位，以免發生危險。