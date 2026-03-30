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民眾黨329舉辦「上凱道討公道」集會，聲稱現場超過8萬人、線上超過10萬人，展現了一定人氣。國民黨則由立院黨團書記長林沛祥領軍、超過20名立委到場聲援柯文哲，但包括國民黨主席鄭麗文及其他黨內大咖都缺席，呈現一種詭異的氛圍。對於民眾黨喊出現場8萬人，網紅「四叉貓」嘲諷民眾黨是「乘十」的政黨，認為現場僅有8000人。但不管究竟有多少人，至少現場空拍看起來是塞滿了，民眾黨該有的場面是撐住了。場子有滿，卻沒有爆，民眾黨當然可以推說是因為時間太過倉促，從宣布到舉辦僅短短3天，但現場支持者的情緒不如以往熱烈，也是事實。正因為判決已經影響柯文哲和民眾黨的支持度和熱情，柯文哲才會在現場呼籲民眾入黨，期望有具體的數字，可以證明人氣和人心並未散去。藍軍的情況就更為複雜，國民黨團28日決定到場聲援後，媒體人李豔秋就發文質疑，藍委喊得出「清清白白柯文哲」嗎？國民黨對貪腐的紅線劃在哪裡？20幾名藍委和趙少康上台發言，雖然將砲口對准司法和賴清德，卻無人願意替柯文哲背書；國民黨20幾席台北市議員，更是完全無人到場。國民黨擔憂的並不完全是會被貼上「挺貪腐」的標籤，民進黨年底的主軸幾乎已經確定是「抗中保台」，柯文哲的清廉問題最多只是大選中的「小菜」。而藍軍的主軸雖然還不清晰，但無外是反獨裁、反綠共、反賴清德，而「藍白合」、集結一切能合作的力量，必然是重中之重。國民黨對柯文哲大致呈現地方諸侯冷、中央冷、黨團一頭熱的局面。黨團與其說是挺柯文哲，不如說是挺藍白合，甚至連對民眾黨主席黃國昌的支持，都還要遠超過柯文哲。柯文哲在藍白合的立場反覆，一向喜歡在藍綠之間叫價，更是導致侯友宜2024年大敗的主因；柯文哲在民眾黨立委換屆後，重新回到民眾黨的舞台，第一件事就是讓民眾黨放行軍購特別條例，形同背刺國民黨團，藍委怎麼可能會喜歡、支持柯文哲。但若在民眾黨遭遇困難時，不表現基本的關心，立法院藍白之間可能立刻就會出現問題，藍委是不得不然。過去兩年，黃國昌擔任民眾黨團總召時，和國民黨團有緊密的合作；如今黃國昌要藉這場遊行，確立自己在民眾黨的領導地位，藍委自然也願意協助。所以藍委雖然願意到凱道，但與柯文哲本人卻沒有什麼互動。至於國民黨的地方諸侯們，雖然想要小草的票，但原本就不願意與仇恨值高的柯文哲和黃國昌有太多的牽扯。柯文哲一審判決出爐，不僅斷絕了柯文哲參選2028年總統的可能，更讓柯文哲的政治能量大幅萎縮；如今柯文哲的形象、能量、號召力，已經遠不如藍營的四都首長和候選人，自然沒人會降貴紆尊去挺柯。而鄭麗文一方面要維持藍白合的氛圍，又要維持自己的格局不能比地方諸侯差太多，所以只能因為「既定行程無法到場」，在臉書發文聲援並派國民黨發言人、立委牛煦庭代表出席。歸根結底，柯文哲的政治能量大幅下滑，已經撐不起原有架子，甚至不足以影響年底的大局。藍軍稍微有能量的政治人物，自然不願與他有太多的牽扯。在柯文哲被重判之後，綠白合的可能性更加渺茫，民眾黨需要國民黨也遠大於國民黨需要民眾黨。為了維持國會藍白合，國民黨基本的面子會給，其他更多的，民眾黨就不用想了。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com