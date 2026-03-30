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超人力霸王60周年卡牌盲包！共40位角色

▲《超人力霸王》60周年角色卡。（圖／家樂福提供）

▲奇多隨口脆每盒特價120元，包含10餅乾、5張《超人力霸王》閃卡。（圖／家樂福提供）

全聯開賣東南亞零食！免出國吃人氣美食

▲▼全聯開賣泰國人氣「FF番茄餅乾」、馬來西亞「Tatawa榛果巧克力熔岩餅」。（圖／全聯提供）

家樂福搶攻兒童節商機，攜手經典零食品牌奇多（Cheetos），推出隨口脆「ULTRAMAN 60th」角色卡牌組合，有機會蒐集到超人力霸王40位角色，預計掀起一波搶買潮。全聯福利中心開賣東南亞零食，泰國超人氣的「FF番茄餅乾」，以及來自馬來西亞的「Tatawa榛果巧克力熔岩餅」，不用出國通通吃的到。家樂福此次活動主打超人力霸王，橫跨昭和、平成與令和三大時代、擁有60年歷史，話題十足。家樂福表示，本次通路款式最齊全，共有5種奇多口味可選，，加入稀有「光之簽名」，開一包少一張、相當珍貴。目前家樂福量販、線上購物與家速配平台已率先開賣「家常起司」與「玉米濃湯」兩款人氣口味，預期將掀起一波搶購潮，尤其隱藏版卡牌數量有限，可說是早買早抽。此外，家樂福同步推出限時優惠活動，自3月30日至4月7日，購買奇多隨口脆任2件，即贈樂事純味洋芋片12g嚐鮮包1包；不用飛出國，在全聯就能入手東南亞人氣零食，把異國風味帶回家。全聯引進多款東南亞熱門零食，其中泰國超人氣「FF番茄餅乾」主打濃郁番茄風味，搭配酥脆口感，酸甜帶鹹、越吃越涮嘴；另外來自馬來西亞的「Tatawa榛果巧克力熔岩餅」，一口咬下即可感受濃厚巧克力內餡流出，融合榛果香氣，口感濃郁療癒。