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引領全球越南咖啡浪潮的領導品牌「中原傳奇咖啡（Trung Nguyên Legend）」，正式宣佈進軍台灣實體市場。台灣首店將於4月2日盛大開幕，店址距離桃園總圖僅需步行5分鐘，緊鄰藝文特區的人文地標，讓這座4層建築成為喧囂都市中一處難得的靜謐場域。店面空間總面積達 78.7 坪，建築外部則巧妙配置了純白格柵牆，建築出具備高度美學質感的打卡聖地。步入店內，消費者將沈浸在由奧斯曼、羅馬與禪宗世界三大咖啡文明感官體驗區交織而成的設計語彙中。一樓特別規劃了專業的「純萃手沖空間」、「手沖咖啡感官體驗區」，讓顧客能近距離觀賞咖啡師演繹傳承百年的咖啡沖泡工藝。二樓寬敞的用餐區則設有半開放與獨立包廂，結合拱門設計營造獨立舒適氛圍，無論是尋求靈感的商務洽談，或是渴望靜謐的個人放空，都能在黑、白交織的優雅氛圍中找到最舒適的角落。中原傳奇咖啡的靈魂，來自於越南邦美蜀高原肥沃玄武巖土層孕育出的頂級羅布斯塔咖啡豆。不同於常見的咖啡風味，這款咖啡豆擁有更強大的提神能量與獨特的醇厚口感。店內招牌「越南滴漏咖啡」透過越南經典的滴漏壺，讓每一滴咖啡精華緩緩落下，邀請消費者在等待中品味越南咖啡的獨特風味。此外，「竹鹽咖啡」以微鹹的層次感誘發出極致的回甘，每一口都是對味覺極限的探索。除了極具指標性的咖啡飲品，首店同步引進豐富的越式料理，致力於提供完整的感官旅程。菜單包含了湯頭醇正的「經典火車頭粉（Pho）」以及口感極具層次的「越式經典烤肉面包（Banh Mi）」等特色佳肴。中原傳奇集團秉持「咖啡不僅是飲品，更是一種生活方式」的信念，期望透過桃園首店的開幕，將這份源自越南、走向世界的覺醒生活哲學傳遞給每一位台灣消費者，開啟一場從舌尖到心靈的覺醒盛宴。