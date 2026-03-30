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經濟部商業署攜手四大超商強化防詐機制，建構第一線阻詐網絡。透過與統一超商、全家便利商店、萊爾富及OK超商合作，全面建置「線上申訴平台」與「防詐騙服務專線」，協助民眾在誤收詐騙包裹時快速辦理退貨退款。統計顯示，2025年全年爭議包裹退件成功率達64.62%。經濟部商業署今（30日）舉辦「經濟部攜手超商 打造阻詐最前線」記者會，說明配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」的執行成果。商業署長蘇文玲表示，2025年爭議包裹退貨退款受理案件超過18萬2245件，其中成功退貨退款達11萬7770件，成功率64.62%，較前一年提升6.45個百分點。在源頭防堵方面，商業署指出，已要求超商業者彙整「幽靈包裹」異常偏多的集運商及物流業者，建立高風險名單，並提供打詐指揮中心與警政單位作為查緝參考，以強化上游管理。此外，商業署也呼籲民眾牢記「拒絕幽靈包裹三步驟」：首先，拒收來路不明或未訂購的貨到付款包裹；其次，妥善保留相關收據；最後，儘速啟動退貨流程，以保障自身權益。至於外界關注四大超商投入防詐平台的經費來源，商業署說明，各業者皆基於企業社會責任自主投入建置，政府並未提供補助或相關經費