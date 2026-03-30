蘋果近期釋出iOS 26.4最新作業系統，國外知名YouTube頻道《iAppleBytes》針對6款iPhone更新到iOS 26.4後進行續航力實測，XR則是測試iOS 18.7.7。在升級為iOS 26.4的6款裡有2款提升，iPhone 12增加18分鐘，iPhone 16一口氣暴增1小時24分鐘；而有4款退步，其中大谷翔平的老婆真美子愛用的同系列iPhone 13一口氣狂掉1小時9分鐘。
蘋果最新版本作業系統iOS 26.4日前釋出正式版開放民眾更新，知名YouTube頻道《iAppleBytes》針對6款舊iPhone進行iOS 26.4續航力測試，包含iPhone 16、15、13、12、11、SE 2，與上一個版本iOS 26.3進行續航力對比。
續航力「增加」機型
在這次的測試當中發現了2款機型電池續航力有所提升，包含iPhone 16、12。去年機型iPhone 16，在更新之後續航力一口氣增加1小時22分鐘，iPhone 12增加18分鐘。
iPhone 16電池健康度100%
增加1小時24分鐘：13小時35分（iOS 26.3）→14小時59分鐘（iOS 26.4）
iPhone 12 電池健康度87%
增加18分鐘：5小時37分鐘（iOS 26.3）→5小時55分鐘（iOS 26.4）
續航力「衰退」機型
測試的機型裡有4款明顯退步，其中iPhone 13猛掉電，一口氣衰退了69分鐘，相當驚人，該機型的用戶可以想升級可先緩一緩。iPhone 15則退步了17分鐘。
iPhone SE 2 電池健康度84%
減少8分鐘： 3小時28分鐘（iOS 26.3）→3小時20分鐘（iOS 26.4）
iPhone 11電池健康度88%
減少3分鐘：5小時30分鐘（iOS 26.3）→5小時27分鐘（iOS 26.4）
iPhone 13：電池健康度87％
減少1小時9分鐘： 6小時33分鐘（iOS 26.3）→5小時24分鐘（iOS 26.4）
iPhone 15電池健康度98%
減少17分鐘：9小時36分鐘（iOS 26.3）→9小時19分鐘（iOS 26.4）
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續航力「增加」機型
在這次的測試當中發現了2款機型電池續航力有所提升，包含iPhone 16、12。去年機型iPhone 16，在更新之後續航力一口氣增加1小時22分鐘，iPhone 12增加18分鐘。
iPhone 16電池健康度100%
增加1小時24分鐘：13小時35分（iOS 26.3）→14小時59分鐘（iOS 26.4）
iPhone 12 電池健康度87%
增加18分鐘：5小時37分鐘（iOS 26.3）→5小時55分鐘（iOS 26.4）
續航力「衰退」機型
測試的機型裡有4款明顯退步，其中iPhone 13猛掉電，一口氣衰退了69分鐘，相當驚人，該機型的用戶可以想升級可先緩一緩。iPhone 15則退步了17分鐘。
iPhone SE 2 電池健康度84%
減少8分鐘： 3小時28分鐘（iOS 26.3）→3小時20分鐘（iOS 26.4）
iPhone 11電池健康度88%
減少3分鐘：5小時30分鐘（iOS 26.3）→5小時27分鐘（iOS 26.4）
iPhone 13：電池健康度87％
減少1小時9分鐘： 6小時33分鐘（iOS 26.3）→5小時24分鐘（iOS 26.4）
iPhone 15電池健康度98%
減少17分鐘：9小時36分鐘（iOS 26.3）→9小時19分鐘（iOS 26.4）