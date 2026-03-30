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緬甸政局再現關鍵變化，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）近期被提名為副總統候選人，並同步卸下國防軍總司令職務，外界普遍解讀，這一步是為轉換為「文職身分」鋪路，進一步爭取總統大位。根據外媒報導，緬甸國營電視播出的會議畫面中，由議員覺覺泰（Kyaw Kyaw Htay）正式提出提名。現年69歲的敏昂萊，若順利進入副總統名單，將有機會透過國會機制，角逐最終的總統職位。依照緬甸現行制度，國會將推選出3名副總統人選，最後再由全體議員投票選出總統。這也意味著，副總統提名本身，就是通往最高權力核心的重要門票。另一方面，軍方人事也同步調整。軍政府宣布，由前情報首長耶溫烏（Ye Win Oo）接任國防軍總司令。多家緬甸媒體指出，相關任命儀式已在首都奈比都完成，象徵軍權正式交棒。回顧2021年政變，敏昂萊推翻翁山蘇姬領導的民選政府，並解散全國民主聯盟，此後持續掌握國家權力核心。至今緬甸局勢仍深陷衝突與動盪。如今選擇卸下軍職、轉向政治體制內布局，被認為是敏昂萊重新包裝權力正當性的策略之一。只是，在內戰未解、國際制裁仍在的情況下，這條路恐怕不會太好走。