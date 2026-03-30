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東南亞詐騙犯罪持續升溫，柬埔寨與越南近期聯手出擊，大規模清查跨國詐騙網絡。越南警方29日表示，本月已有超過300名涉嫌從事網路詐騙的越南籍人士，遭柬埔寨遣返回國後陸續落網。根據越南同奈省警方說法，27日在邊境地區一舉逮捕343名嫌疑人，這批人正是稍早由柬埔寨當局移交的其中一部分。警方指出，他們隸屬於一個近期在柬埔寨被瓦解的跨國詐騙集團。柬埔寨移民單位先前透露，3月17日共遣返776名涉嫌在當地從事詐騙活動的越南公民，規模相當驚人，也顯示詐騙據點長期盤踞當地。進一步調查發現，這些嫌疑人多在柬埔寨與泰國邊境的波貝市活動，部分人甚至在當地賭場內設立據點，透過WhatsApp、Instagram及臉書等平台鎖定越南網路使用者下手，受害族群以年長者、頻繁使用社群媒體者，以及對科技不熟悉者為主。事實上，類似案件並非個案。今年1月，越南警方才破獲一起大型詐騙案，逮捕35人，涉案金額高達3億5000萬美元。上個月，越南與柬埔寨也曾展開聯合行動，在柬埔寨境內逮捕22名越南籍嫌犯。越南警方統計，自2020年以來，全國累計發生超過24000起網路詐騙案件，造成損失高達15億美元。隨著跨境詐騙集團持續擴張，相關犯罪也逐漸成為東協地區治安與金融安全的重大隱憂。