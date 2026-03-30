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健身器材製造大廠岱宇國際今（30）日召開法說會。岱宇表示，去年進行營運體質調整與產品線整頓後，今年開始轉型效益將顯著發揮，其中，商用健身器材業務今年可望展現強勁成長，目標成功打入北美指標大型連鎖健身房，進而帶動整體營收重回成長軌道，岱宇目標全力達成今年轉虧為盈，並奠定連續連度獲利的穩固基礎。岱宇董事長林佑穎表示，今年公司設定三大策略目標：第一、達成轉虧為盈；第二、深耕商用健身器材市場，使商用業務逐步成為營收與獲利的主力來源；第三、整體營收重返成長軌道。為達成上述目標，去年公司已積極推動組織與業務改革，並主動提列多項一次性損失以徹底重塑財務體質。林佑穎說，同時，透過「ReFit」營運優化計畫，持續強化費用控管與提升資本運用效率。近年商用市場的競爭格局出現顯著變化，「我們也抓準時機，透過優異的一站式服務與高性價比優勢搶攻市場版圖。今年我們有信心能將轉型效益轉化為實質獲利，並奠下連續年度獲利的穩固基礎。」其中，商用健身器材業務今年可望展現強勁成長，成為最主要的成長動能。近年商用市場競爭格局出現顯著變化，客戶為分散風險正積極尋求多元供應商。岱宇把握轉型契機，在產品面投入研發以補足過往較缺乏的商用重訓產品線，策略上將首先鎖定北美大型連鎖健身房，以及高成長新興市場當地的大型連鎖健身房業者。岱宇並指出，目前已成為多家商用客戶洽談合作的首選，以2025年的商用健身器材營收推算，其在全球市佔率僅約0.3%，未來五年內目標突破1%的市佔率，長期擴張空間龐大。家用健身器材方面，今年策略將全面聚焦「獲利優先」。內部管理與KPI設定已轉為更獲利導向，並將部分行銷業務移回總部統籌進行，可顯著提升行銷獲客效率。同時，公司將持續優化產品結構，提升高毛利產品比重，並透過提供創新產品與優化服務，如強化軟體系統以提升用戶黏著度，優化售後服務與物流效率等，以鞏固市場地位。岱宇表示，為迎接2026年重返成長元年，岱宇在去年積極推動組織與業務改革，並基於保守原則於第四季認列庫存跌價、預期信用減損及商譽減損等共計超過5.5億元的一次性損失，藉此徹底重塑公司財務體質，更加輕盈健壯。岱宇公布去年全年合併營收為61.21億元，歸屬母公司稅後淨損為5.61億元，每股淨損（EPS）為3.35元，不過，為極力扭轉虧損逆境，岱宇去年大刀闊斧進行營運體質調整與產品線整頓，帶動了全年毛利率逆勢攀升至36%，接下來要全力達成今年轉虧為盈的目標。