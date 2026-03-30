TWICE最強師妹ITZY原定6月27日在高雄巨蛋舉辦演唱會，門票3月26日開賣即完售，主辦單位Live Nation Taiwan 理想國今（30）宣布確定加場，6月28日（星期日）多唱一天，票價一樣為VIP的6,880元、5,880元、4,880元、4,380元、3,880元、2,880元、非輪椅區身障優惠票（陪同票）2,440元、輪椅區身障優惠票（陪同票）1,440元，將於31日中午12點在tixCraft拓元售票系統全面開賣！
ITZY六月高雄演唱會加場 6/27、6/28連唱2天
Live Nation Taiwan 理想國稍早表示，ITZY第三次世界巡迴《TUNNEL VISION》高雄巨蛋場次原本只有6月27日場次，因為萬張票券完售，今天確定加場，6月28日再唱一天，票價跟上週開賣的一樣維持不變，不過購買最高價VIP的6,880元，享有演前Soundcheck、優先入場、VIP掛繩和吊牌一組、VIP獨家紀念禮等福利，完整詳情請至拓元售票頁面查詢。
ITZY今年3月14日情人節才來台，跟MAMAMOO+、KISS OF LIFE參加林口體育館的拼盤演唱會《2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》，不到3個月確定再來台，讓不少MIDZY粉絲們超興奮；日前沒買到6月27日場次的歌迷，也開心看見曙光，誓言明天一定要搶到6月28日入場門票。
ITZY是TWICE的師妹，憑藉〈DALLA DALLA〉、〈WANNABE〉、〈LOCO〉等代表作打出高辨識度，MV瀏覽成績最高突破5億，最低也有2億，是當今的大勢女團之一。近日更因為一首舊歌〈THAT'S A NO NO〉再掀討論，該曲是2020年隨著專輯《IT'z ME》發行的收錄曲，官方日前突然在頻道放上〈THAT'S A NO NO〉演唱會片段，洗腦旋律搭配高記憶點舞步，瞬間引爆網友翻拍短影音挑戰，讓這首已推出6年的歌曲重新洗版社群，甚至寫下逆行進榜紀錄，再度被封為ITZY代表神曲之一。
資料來源：主辦臉書
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Live Nation Taiwan 理想國稍早表示，ITZY第三次世界巡迴《TUNNEL VISION》高雄巨蛋場次原本只有6月27日場次，因為萬張票券完售，今天確定加場，6月28日再唱一天，票價跟上週開賣的一樣維持不變，不過購買最高價VIP的6,880元，享有演前Soundcheck、優先入場、VIP掛繩和吊牌一組、VIP獨家紀念禮等福利，完整詳情請至拓元售票頁面查詢。
ITZY今年3月14日情人節才來台，跟MAMAMOO+、KISS OF LIFE參加林口體育館的拼盤演唱會《2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》，不到3個月確定再來台，讓不少MIDZY粉絲們超興奮；日前沒買到6月27日場次的歌迷，也開心看見曙光，誓言明天一定要搶到6月28日入場門票。
ITZY是TWICE的師妹，憑藉〈DALLA DALLA〉、〈WANNABE〉、〈LOCO〉等代表作打出高辨識度，MV瀏覽成績最高突破5億，最低也有2億，是當今的大勢女團之一。近日更因為一首舊歌〈THAT'S A NO NO〉再掀討論，該曲是2020年隨著專輯《IT'z ME》發行的收錄曲，官方日前突然在頻道放上〈THAT'S A NO NO〉演唱會片段，洗腦旋律搭配高記憶點舞步，瞬間引爆網友翻拍短影音挑戰，讓這首已推出6年的歌曲重新洗版社群，甚至寫下逆行進榜紀錄，再度被封為ITZY代表神曲之一。
資料來源：主辦臉書