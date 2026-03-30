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立法院近期審議朝野版本國防特別預算條例，美國參議院所組的跨黨派訪問團今（30）日抵台訪問，關切台灣軍購進度，訪團上午前往總統府與賴清德總統見面後，下午隨即將前往我國自主國防研發重鎮中科院參觀，國防部也罕見邀請媒體採訪。國防部副部長徐斯儉在致詞時表示，有7成民意支持軍購，但也脫稿提及，立法委員對美國對台軍售延宕的問題非常關切。美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen, D-NH）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis, R-UT）所率跨黨派參議員訪問團於今日至31日搭乘美國行政專機訪問台灣，