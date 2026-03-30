立法院近期審議朝野版本國防特別預算條例，美國參議院所組的跨黨派訪問團今（30）日抵台訪問，關切台灣軍購進度，訪團上午前往總統府與賴清德總統見面後，下午隨即將前往我國自主國防研發重鎮中科院參觀，國防部也罕見邀請媒體採訪。國防部副部長徐斯儉在致詞時表示，有7成民意支持軍購，但也脫稿提及，立法委員對美國對台軍售延宕的問題非常關切。
美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen, D-NH）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis, R-UT）所率跨黨派參議員訪問團於今日至31日搭乘美國行政專機訪問台灣，
團員另包括美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis, R-NC）及聯邦參議員羅珊（Jacky Rosen, D-NV）。
美國跨黨派議員訪團下午前往中科院參觀，陪同包括國安會秘書長吳釗燮、國安會副秘書長趙怡翔、國防部副部長徐斯儉、中科院院長李世強。徐斯儉並全程以英文演說，首先感謝幾位參議員過去對台灣的支持，且指出依據陸委會最新的民調，有超過70%的民眾支持軍購，因此呼籲朝野各黨派共同支持特別預算。
不過，徐斯儉最後脫稿表示，自己在前來龍潭的路上，看了Youtube上的新聞影片，內容是有立委今天在立院質詢國防部長顧立雄，質疑為何台灣向美國採購武器，已經付了很多錢，至今卻還沒拿到，立委要求國防部向美方當面轉達。徐斯儉開玩笑說：「我已經當面轉達了！」
中科院也向美國議員展示多項研發成果，包括勁蜂二型攻擊無人機、勁蜂三型攻擊無人機、勁蜂四型攻擊無人機、銳鳶二型無人機、10吋雷射標定光電酬載、小型渦輪噴射引擎、勁蜂三型與四型多用途彈頭、Dive-LD水下自主無人載具等，其中勁蜂三型與四型多用途彈頭為首次在媒體面前公開展出。
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美國跨黨派議員訪團下午前往中科院參觀，陪同包括國安會秘書長吳釗燮、國安會副秘書長趙怡翔、國防部副部長徐斯儉、中科院院長李世強。徐斯儉並全程以英文演說，首先感謝幾位參議員過去對台灣的支持，且指出依據陸委會最新的民調，有超過70%的民眾支持軍購，因此呼籲朝野各黨派共同支持特別預算。
中科院也向美國議員展示多項研發成果，包括勁蜂二型攻擊無人機、勁蜂三型攻擊無人機、勁蜂四型攻擊無人機、銳鳶二型無人機、10吋雷射標定光電酬載、小型渦輪噴射引擎、勁蜂三型與四型多用途彈頭、Dive-LD水下自主無人載具等，其中勁蜂三型與四型多用途彈頭為首次在媒體面前公開展出。
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