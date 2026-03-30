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中東局勢升溫推高油價，也讓通膨壓力外溢至亞洲。印尼政府為了控管支出，決定調整全國免費營養餐計畫，將供餐天數從每週6天縮減為5天，預估可節省約40兆印尼盾（約新台幣760億元）。這項政策主要針對全國學生。印尼國家營養局副局長納尼克表示，新措施將自3月31日上路，透過減少供餐天數來降低整體財政負擔。官方同日說明，調整內容也配合學生每週5天上課的制度。不過，在偏遠地區或發育遲緩風險較高的區域，仍會維持每週6天供餐，確保弱勢族群不受影響。國家營養局局長達丹指出，針對高風險地區在週六持續供餐，是為了讓兒童能穩定取得營養，避免發育問題惡化。普拉伯沃政府近期也評估其他財政調整措施。總統發言人普拉塞蒂約透露，政府考慮動用80兆印尼盾資金，以降低中東衝突對經濟的衝擊，但相關細節尚未公布。儘管面臨壓力，普拉伯沃先前仍強調，今年編列的335兆印尼盾營養餐預算不會動用調整，並表示政府仍有其他節流空間。例如，當局正評估讓部分公務員每週遠距辦公1天，以減少燃料消耗。不過，免費營養餐計畫自推出以來爭議不斷，曾發生多起食物中毒事件，引發外界對衛生與執行品質的質疑，也有聲音要求暫緩推動。官方統計顯示，目前已有約6100萬人受惠，包括兒童、幼兒，以及孕婦與哺乳期婦女。在財政壓力與政策爭議交織下，未來是否進一步調整，仍有變數。