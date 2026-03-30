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票價共分為8種：800元、2280元、2880元、3280元、3880元、4280元、4880元

；同時設有會員優先預購制度，Yearly / Monthly Membership於明（31）日11:00至4月6日22:59開放登記，一人限購四張，抽選結果將於4月13日17:00公布，

公開售票則是4月16日中午12:00在寬宏售票系統全面開賣。

▲Official髭男dism將於8月29、30日來台北小巨蛋開唱。（圖／AEG 寬宏藝術 提供）

橫掃日本樂壇的搖滾天團Official髭男dism ，2026年8月29日、30日將再次回到台北小巨蛋！為樂迷帶來「2026亞洲巡迴演唱會-台北站」的精彩演出！票價為新台幣800元、2280元、2880元、3280元、3880元、4280元、4880元共八種；並且設有會員優先抽票制度，將於3月31日中午12:00至4月6日23:59（日本時間）開放登記，結果將於4月13日17:00公布；公開售票則從4月16日中午12:00（台灣時間）在寬宏售票系統全面開賣。繼2024年首度來台門票瞬間完售後，Official髭男dism再度回歸台北小巨蛋，將於8月29日、30日連續兩晚熱鬧開唱，Official髭男dism成立於2012年，由主唱藤原聰、吉他手小笹大輔、貝斯手楢崎誠與鼓手松浦匡希組成，團名象徵「即使到了適合留鬍子的年紀，也要持續創作讓人心動的音樂」。自成立以來，他們憑藉兼具流行、搖滾與電子元素的音樂風格，以獨特旋律與情感細膩的演奏，迅速在日本音樂界嶄露頭角，單曲〈Pretender〉自推出以來成為現象級作品，累積播放超過十億次，並用於電影主題曲。Official髭男dism也為多部熱門動畫製作主題曲，如《東京卍復仇者》的〈Cry Baby〉以及《劇場版SPY×FAMILY 間諜家家酒〉的〈ミックスナッツ〉，深受各年齡層粉絲喜愛，讓他們在日本乃至亞洲的新生代樂團中奠定超高人氣地位。Official髭男dism的國際影響力同樣驚人，他們是首位獲得Apple Music Awards「日本年度藝人獎」的日本藝人，Spotify粉絲超過750萬人，YouTube訂閱人數高達360萬，全球串流播放次數累積超過100億次，2024年在日本巨蛋展開巡演，吸引近30萬觀眾，充分展現Official髭男dism在全球樂迷心中的強大影響力。回顧2024年Official髭男dism首度來台演出時，四名成員首次登上台北小巨蛋，瞬間完售的熱潮讓樂團對台灣樂迷留下深刻印象，也讓台灣粉絲首次感受到這股新生代搖滾浪潮的現場魅力，主唱藤原聰當時曾表示：「這次是我們的復活巡演，因為有你們，我們才能復活。」並承諾未來會再回到台北開唱，這也為2026亞洲巡迴演唱會台北站奠定高度期待。2026年8月29日 (六) 18:002026年8月30日 (日) 18:00台北小巨蛋800元、2280元、2880元、3280元、3880元、4280元、4880元AEG Presents Asia、寬宏藝術經紀股份有限公司3月31日(二)中午12:00至4月6日(一)晚間23:59止(日本時間)