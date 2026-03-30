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▲BTS成員V在IG上分享學習英文的影片，一邊看影片還認真跟讀。（圖／IG @thv）

防彈少年團（BTS）成員V（金泰亨），今（30）日在IG上發文，展現了強大的英語學習決心。他上傳了一段早起收看英語線上講座的影片，並堅定寫下：「這一次我是認真的，絕對不找藉口」，影片中雖然都是一些超簡單的基本日常用語句型，但他依舊超認真跟讀，甚至向粉絲徵求好用的英文參考書。在V公開的影片中，他認真聆聽外籍老師的發音並跟著讀出來，學習內容多為日常生活與旅遊實用句型，包括「我要點這個（I'll have this.）」、「可以幫我結帳嗎（Can I we get the bill?）」、「有什麼推薦餐點嗎（What's good here?）」、「祝您旅途愉快（Enjoy your trip.）」、「你要在這裡待多久（How long are you here for?）」、「我會處理這件事（I'll handle it.）」以及「放輕鬆慢慢來（Take it easy.）」等基本對話。事實上，BTS在歐美發展多年，但在英語訪談中，大多仍仰賴隊長RM（金南俊）獨自撐場。其他成員雖然努力，但過去常因英語不夠流利，在受訪時幾乎只能簡短回答，有時還會出現答非所問的狀況，意外製造出不少經典搞笑場面。雖然展現了可愛呆萌的一面，卻也常讓一旁的RM哭笑不得。如今V決定正式學習英語，讓眾人都相當期待他也能成為下一個英語擔當。V除了分享學習影片以外，也留言要大家推薦他一些學習英文的參考書，粉絲看到V如此努力，紛紛留言加油：「泰亨啊！我們一起學英文」、「一大早就熱血學習太帥了」、「看來這次是真的下定決心了」。防彈少年團於本月20日發行的正規五輯《ARIRANG》，根據最新告示牌（Billboard）榜單預告，防彈已強勢奪下「Billboard 200」專輯榜冠軍，更以64.1萬張的驚人銷量進入榜單，創下自2014年後團體專輯的最高週銷量紀錄。