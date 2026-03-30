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下屆台中市長選舉，國民黨立委楊瓊瓔於去年11月底突然宣布「我準備好了」！與立法院副院長江啟臣的黨內姊弟之爭歷時124天，電話民調結果將於明天上午揭曉。兩人都表示平常心以待、一定會團結，楊瓊瓔說她非常踏實感恩，無論結果如何都會遵守承諾、一心守護台中；江啟臣則強調藍綠終須一戰。民進黨早於去年10月就徵召立委何欣純參選下屆台中市長，各界原以為國民黨將由江啟臣迎戰，但去年11月28日，鄭麗文以新任黨主席身分到台中清水紫雲巖與黨員座談後，當晚楊瓊瓔就在臉書宣布「報告市民，我準備好了」。這場姊弟之爭延燒4個多月，數度引起泛藍支持者焦慮，最後黨中央定調在3月最後7天擇日進行全民調。據了解，為期3天的電話民調在28日晚間6點啟動，今（30）日是最後一天，黨中央預計明天上午9時30分以閉門協調會議形式，在雙方見證下開啟彌封民調，之後召開記者會公布結果。勝出者後天下午將在國民黨中常會上，與澎湖縣湖西鄉長陳振中、新竹縣藍委徐欣瑩一起被徵召參選縣市長，接下來僅剩彰化縣與嘉義縣未有確定提名人選。楊瓊瓔上午出席龍井區里鄰長研習會，她感謝市民朋友的支持與肯定，此刻心情非常踏實感恩，台中一定要團結一心贏得勝選。對於台中市長盧秀燕先前曾說，民調結果揭曉後不會有人出走，楊瓊瓔說「那是當然的」！大家一定會遵守民主規範與機制，「贏的是被提名人，輸是助選人，這是民主機制不變的原則」，無論結果如何，她都會遵守承諾，自己和江啟臣之間也沒有嫌隙。江啟臣今天到萬和宮參與羽球捐贈儀式，他表示會以平常心看待民調結果，同時強調「藍綠終須一戰，黨內必須團結」。