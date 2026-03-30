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▲歌手白安（如圖）特別帶了蘋果，祝福2026 hito流行音樂獎一切平安。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲冰球樂團（如圖）特別帶了冰淇淋道具，祝福2026 hito流行音樂獎可以「冰冰ㄅ ㄧ ㄤ ˋㄅ ㄧ ㄤˋ」。（圖／記者吳翊緁攝影）



華語樂壇年度指標盛事「2026 hito流行音樂獎」正式啟動！Hit Fm聯播網於今（30）日在台北遠東香格里拉盛大舉辦記者會，公布今年度最受矚目的各項入圍名單。其中討論度高的最受歡迎數位單曲獎，天王周杰倫聯手派偉俊的超強神曲，和韋禮安與Super Junior東海的跨國神仙組合都入選，到時獎落誰家，為今年的頒獎典禮掀起第一波高潮。今年的入圍名單中，「最受歡迎數位單曲」的競爭激烈程度堪稱歷年之最。剛推出新專輯的周杰倫，這次以與愛徒派偉俊合作的單曲〈Six Degrees〉入圍，將對上金曲才子韋禮安與韓國天團Super Junior成員東海跨界合作的〈最好的朋友〉。不僅如此，同組競爭的還有金曲歌后 A-Lin、人氣男團Ozone以及黃奇斌等實力派唱將，究竟誰能奪下單曲王寶座，已成為樂迷熱議的焦點。今日的記者會由DJ阿娟主持，揭曉代表2025年最具影響力的「hito年度十大華語歌曲」。隨後白安、派偉俊以及icyball 冰球樂團接力登台，身負重任揭曉最受歡迎男、女歌手、組合、樂團與數位單曲等五大獎項的入圍名單。白安也送上蘋果象徵平安順利，派偉俊帶來慶祝清酒，預告小巨蛋將化身萬人音樂派對，icyball 冰球樂團端出霜淇淋，祝福典禮舞台炸裂「冰冰」ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ，逗趣的諧音哏讓現場笑聲不斷。隨後在Hit Fm 聯播網董事長廖婉池、台北之音台長黃暐瀚聯手與會貴賓及歌手們，一起推動大型彩球道具進行啟動儀式。官方正式宣告「2026 hito流行音樂獎」頒獎典禮將於今年 5 月 23 日在台北小巨蛋舉行，後續也將陸續公布超豪華的演出卡司。2026 hito流行音樂獎 最受歡迎票選入圍名單【最受歡迎樂團】icyball冰球樂團Tizzy Bac告五人【最受歡迎組合】ARKisEnergyF.F.OFEniX頑童 MJ116【最受歡迎數位單曲】〈Six Degrees〉派偉俊 Patrick Brasca & 周杰倫〈沒去過的地方 (Never Been)〉Ozone〈幸福在歌唱〉A-Lin〈若無你我欲去佗位〉黃奇斌〈最好的朋友〉韋禮安 & 東海〈跳樓機〉LBI利比【最受歡迎女歌手】JOLIN 蔡依林Miss Ko 葛仲珊白安家家蘇慧倫【最受歡迎男歌手】Van Ness Wu 吳建豪周湯豪 NICKTHEREAL陶喆張震嶽盧廣仲