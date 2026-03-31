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清明節財運爆發！5生肖翻身大賺錢 貴人來敲門

TOP 5：生肖龍

TOP 4：生肖鼠

▲生肖鼠對環境變化的感測力進一步提升，只要掌握資訊優勢並提前布局，就有機會穩定累積成果，直覺往往就是最接近機會的指引。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

TOP 3：生肖蛇

TOP 2：生肖牛

TOP 1：生肖狗

▲生肖狗不論在工作或投資上，都具備先行卡位的能力，這對合作與談判都很有幫助，只要持續維持穩定表現，財運自然會逐步靠攏。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

清明節連假將在本周到來，這不只是掃墓祭祖的重要時刻，在傳統觀念中也象徵陰氣退散、陽氣回升的轉折點，隨著氣場轉為活絡，財運機會也隨之浮現。命理專家小孟塔羅雲蔚老師點名5個生肖，在這波節氣能量與祖先庇佑的影響下，有機會迎來財運成長，包括屬狗的積極行動、屬牛的穩定收成、屬蛇的理性判斷、屬鼠的敏銳洞察，以及屬龍的貴人加持，各自展現不同的財富累積方式。屬龍的人天生帶有不甘平凡的氣場，而清明時節正逢陽氣快速上升，與其能量形成呼應。在這段期間，特別容易遇到關鍵貴人，有時只是在一般場合中的表現，就可能讓他人留下深刻印象，甚至促成合作機會。財運與個人聲量密切相關，只要願意展現專業與能力，就有機會讓資源與收入同步提升。這段時間不宜低調，越勇於發揮，越容易吸引機會上門。屬鼠的人在清明前後思緒格外敏捷，對環境變化的掌握力也進一步提升。當多數人還停留在節日氛圍中時，已能從零散資訊中拼湊出潛在機會。清明所象徵的清晰與洞察，讓判斷更加精準，甚至能提前看見趨勢方向。這段時間不必過度投入競爭，只要掌握資訊優勢並提前布局，就有機會穩定累積成果，直覺往往就是最接近機會的指引。屬蛇的人在此時展現出少見的冷靜與穩定，面對外界雜訊與市場波動，能保持距離並理性分析。最大的優勢在於懂得避開風險，減少錯誤決策帶來的損失，本身就等同於一種獲利能力。清明期間特別適合處理較複雜的財務規劃或長期布局，透過精準判斷，在變動中穩住腳步。對屬蛇者而言，財富來自選擇與紀律，而非短線衝動。屬牛的人在這段時間迎來累積成果逐漸顯現的階段。過去的努力與投入，在清明節氣開始出現回報，是一個適合檢視與收成的時機。穩健踏實、不走捷徑的特質，讓原本看似進展緩慢的計畫，可能在此時出現突破或好消息。財運屬於穩定成長型，並非短期爆發，而是隨時間逐步累積，只要維持既有步調，就能持續擴大成果。屬狗的人在本波清明財運中表現突出，憑藉勤奮與對細節的掌控能力，在各類機會中佔據優勢。清明象徵新的循環開始，而屬狗者往往能提早行動，不論在工作或投資上，都具備先行卡位的能力。對數據與條件的敏銳度，也讓其在合作與談判中取得較佳成果。長期累積的信任與專業，在此時更容易被放大與看見，只要持續維持穩定表現，財運自然會逐步靠攏。