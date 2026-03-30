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在央行限貸政策引導下，資金流向已出現明顯轉變。根據房市專家觀察，購屋民眾正逐漸聚焦在具備建設與開發題材，近市區且價格基期仍低的「落後補漲區」，以尋求兼具可負擔性與未來增值空間的進場機會，而其中，板橋江翠水岸重劃區的AB區，正因為符合這樣的條件，成為近期市場關注的焦點。事實上，江翠重劃區因緊鄰板橋市中心，且擁有水岸、重劃、學區、公園及交通等多重題材，近年房價已累積不少漲幅，特別是在新板特區創下每坪120萬元的歷史新高帶動下，主要核心區塊DE區的預售案單價現已「坐8望9」，反觀AB區因開發初期推案量有限，加上純住宅區的定位，使得整體價位仍維持在相對低檔。以該區指標案「日安PARK」為例，目前成交價約落在每坪70至75萬元，不僅遠低於新北一線行政區的平均水準，與江翠DE區更有著每坪10萬元左右的價差，距離新板特區卻只有不到2公里，形成「10分鐘到新板、房價65折」的絕對價格優勢，推出以來已在實價登錄網站上累積超過50筆成交紀錄。除了價格優勢，區域本身的居住條件，亦是撐起這波買氣的重要因素。專家分析，AB區緊鄰中正路商圈，可就近享有完整的生活機能，區內因採純住宅開發，整體街廓密度低、綠覆率高達50%，離塵不離城的居住環境在板橋市中心相當稀有，對於渴望卡位板橋門牌的剛需族群而言，自然具備一定的吸引力。此外，相較於一般重劃區大多只有未開發的「國中或國小預定地」，「日安Park」則是距離國光國小與板橋國中分別僅約400公尺與600公尺，享有現成且完整的學區資源，提供家長「9年免接送」的生活條件，因可有效降低必須兼顧通勤與接送的時間壓力，也成為吸引家庭客層的重要原因之一。交通機能方面，「日安Park」周邊擁有新北市最發達的快速道路系統，除了沿著大漢溪的環河快速道路、貫通八里到新店的台64線，台65線則在AB區旁設有江翠重劃區唯一的一條匝道，5分鐘車程就能直上台65線，快速串聯北二高與中山高兩條南北交通骨幹，大幅縮短跨區通勤與南來北往的時間成本。與此同時，AB區因是江翠重劃區最靠近「五鐵共構」板橋車站的區塊，行經雙北市主要核心商圈、素有「公車之王」的307路公車總站也坐落在社區附近，搭配310、橘5等多條公車路線，10分鐘就能抵達板橋車站與新北轉運站，轉乘包括捷運板南線、環狀線、高鐵、台鐵與客運等多元大眾運輸工具。最難能可貴的是，「日安PARK」還擁有雙北市區罕見的1753坪超大基地，甚至具備三面臨路、一面緊鄰1259坪雙社公園的完整街廓優勢，形成開闊視野與良好的採光條件，加上區域內的435藝文特區與新北市立圖書館板橋分館等資源，豐富的休閒綠意與藝術人文氛圍，逐步形塑出優質生活的住宅型態。為提升居住質感，「日安PARK」特別導入TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店選冊合作，將公共空間轉化為人文閱覽空間，住家則規劃18至31坪的2至3房，主打格局方正且高坪效的室內規劃，搭配精準切合目前市場主力需求的總價帶，方能在整體市場仍處於觀望的氣氛中，展現遠優於其他建案的穩定去化實力。