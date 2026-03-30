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▲炎亞綸（如圖）頂著一頭紅髮唱跳，卻也坦言40歲了一次唱跳三首歌會喘。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸於本月28日帶著全新《Ikigai》巡迴演唱會在高雄流行音樂中心開唱，吸引大批歌迷朝聖。迎來出道20週年的他，歷經人生與事業的起伏，將這次演出扣緊「尋找人生意義（Ikigai）」的核心。而整場演唱會最催淚的震撼彈，莫過於一位曾罹患癌症的韓國鐵粉，在成功抗癌後親自飛抵台灣台下支持，讓炎亞綸感動萬分，直呼：「看到妳出現，我真的放心了。」演出中段，炎亞綸與台下歌迷分享這些年的成長與轉變。當他發現台下坐著一位來自韓國、剛成功戰勝癌症的死忠歌迷時，情緒瞬間湧上心頭。他坦言，看到對方健康赴約「真的很感動，也放心了！」該名歌迷也在台下熱情回應，承諾會繼續維持健康狀態，這段雙向奔赴的溫暖互動讓全場動容。走過風風雨雨，炎亞綸在台上感性吐露心聲：「我其實很感謝這些年的經歷，讓我現在真的可以有『腳底板踏在地上的感覺』，更真實地感受真正的自己，也謝謝你們願意來。」除了感動時刻，演唱會也少不了歡笑與回憶殺。炎亞綸特地邀請曾是同期偶像劇男神的李國毅擔任嘉賓，兩人驚喜合唱〈我知道〉、〈專屬天使〉與〈二分之一〉等經典歌曲。炎亞綸表示，兩人演藝生涯長年重疊，過去常為了偶像劇收視率互相競爭；李國毅則幽默回擊：「原來你在意這些，我不在意啊！」引發全場爆笑。李國毅也分享，一直覺得炎亞綸很勇敢，「做了很多我想做但不敢做的事情」，更搞笑透露當年看MV覺得炎亞綸太帥，心裡曾想著「我也好想成為他」，這次同台終於圓夢。最後他還不忘打廣告，笑喊自己其實是「來高流場勘的」，再度引爆全場期待。炎亞綸演出時頂著一頭象徵高雄熱情的紅髮帥氣登場，連換三套華麗造型、獻唱24首歌曲。開場他便以〈火種之人〉、〈摩登原始人〉三首動感快歌一氣呵成，不過唱完後他幽默自嘲：「40歲了，現在唱完三首快歌要休息一下。」他在台上妙語如珠，除了要歌迷幫忙代唱，更即興開玩笑說自己是「伍佰老師（吳俊霖）的弟弟吳庚霖」，隨後馬上補了一句「今天是伍佰的弟弟，但我不是二百五」，超強綜藝感逗樂全場。