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做青年的堅強後盾！為響應3月29日青年節，新竹市政府持續推出一系列青年的政策，將3月打造為「青年月」。市長高虹安宣布今年將以「青年舞台、青年補助、青年品牌」三大主軸，以及提出全國首創「青年AI數位工具補助」政策，持續打造友善青年發展環境，協助青年在新竹安心逐夢、實現自我。高市長表示，市府團隊為青年持續推動多項青年政策，從青年公共參與、青年發展與創業、青年生活與居住等面向，提供全方位支持與資源。包含成立非六都第一個青年專責單位「青年發展中心」，建立「單一窗口」，協助青年面對職涯規劃、社團經營，以及就業與創業挑戰。並優化青年事務委員會機制，提升青年委員比例並納入青年顧問角色，強化政策參與能量；同時，青年政策成果達成率達96%，展現市府高度重視青年聲音與實質政策執行。展望115年，市府更以「青年舞台、青年補助、青年品牌」三大主軸，全面升級青年政策，聚焦數位轉型、多元發展與生活支持，推出多項全新亮點措施。首先，新竹市政府展現科技城市的前瞻治理力，領先全國首創「青年AI數位工具補助」計畫，率先將青年數位培力政策帶入AI時代。針對本市青年訂閱使用AI工具所需費用，市府提供每人每年最高新臺幣3,000元補助，弱勢青年最高更可補助6,000元，實質降低AI數位應用門檻，協助青年提早接軌未來職場、強化數位競爭力，讓新竹青年不只跟上AI浪潮，更有能力站上時代前端。此外，市府也同步建置「青年社團補助一站式平台」，整合線上申請、資訊傳遞與補助資源，落實科技城市的數位治理精神，大幅提升青年申請便利性與政策可近性。同時，市府也將舉辦青年短片影音競賽，總獎金提高至60萬元，進一步擴大青年創意展現舞台，鼓勵更多年輕人用影像說故事、用創意發聲。高市長強調，青年是城市發展最重要的力量與未來的希望，市府以系統性思維推動青年政策，從制度建構、公共參與到創業扶植與生活照顧，逐步建立完善的支持體系，並於今年進一步結合數位創新與國際接軌，擴大政策深度與廣度。整體政策以「培力青年、支持青年、連結國際」為核心，致力打造一座讓青年安心發展、勇於實現自我，並具備國際競爭力的友善城市。青發中心表示，今年「青年月」活動再升級，攜手桃園市、新竹縣及苗栗縣，共同打造「桃竹竹苗」跨域青年盛會。即日起至4月6日止，凡設籍、就業或就學於桃竹竹苗地區的青年，只要參加任兩場指定活動，並上傳本人與活動現場合照或影片（需本人入鏡），即可參加抽獎，有機會獲得限量200元數位商品禮券。更多活動詳情可至「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁查詢。