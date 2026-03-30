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當傳統宗教繞境文化與校園學子的熱血在街頭相遇，會擦出什麼樣的火花？台中市烏日區玉闕朝仁宮今年邁入第19年遶境會香盛會，將於 4 月 11 日盛大登場。除了延續往載的信仰虔誠，更寫下歷史性的一頁首度邀請台中在地名校明道中學「藍色動感樂團」加入行列。這場傳統與現代的跨界對話，不僅為地方宗教活動注入一股年輕活力，也讓大眾看見台灣在地文化傳承的無限可能。玉闕朝仁宮供奉武財神與天上聖母，是地方重要的精神寄託。每年從烏日出發至草屯敦和宮的遶境活動，最受矚目的便是烏日、大里、霧峰、南投草屯敦和宮；縣市交界的烏溪接駕大典。董事長林華翊指出，遶境不僅是信仰的展現，更是地方凝聚力的象徵。沿途居民設置香案、熱情接駕，信眾隨香同行、一步一腳印，這幅充滿人情味的風景，已成為中台灣春季重要的文化標誌。今年正逢第19周年，廟方在籌備過程中特別思考，「如何讓年輕世代也對傳統信仰產生連結？」於是，「邀請校園樂團參與」的構想應運而生。這不僅是表演舞台的延伸，更是一場跨世代的文化共鳴。提到青春與活力的行進樂團，許多人會聯想到曾來台掀起「橘色旋風」的日本京都橘高等學校。那種充滿感染力的笑容與精湛技藝，證明了「青春」可以成為文化傳播最強大的動力。而同樣在台中深耕近 30 年的明道中學「藍色動感樂團」，則是這股精神的在地代表。明道中學組長吳勤學表示，「藍色動感樂團」是一支結合「童軍精神」的戶外行進樂團，主要由震撼的打擊組與亮眼的旗隊組成。這支團隊的特別之處在於，許多團員在入團之初並無任何音樂或舞蹈基礎。他們憑藉的是日復一日的苦練，在烈日下調整步伐、在課餘時間精進節奏。吳勤學說，學生們在課業壓力之下，學會了時間管理與團隊協作，更在每一次汗水中培養出極高的自我要求。「藍色動感樂團」這群孩子曾受邀至總統府及嘉義市國際管樂節演出，實力早已獲得專業肯定。此次參與遶境，對這學生來說，是一場全新的挑戰與體驗。樂團將以充滿律動感的打擊演出與整齊劃一的旗舞，穿插在莊嚴的遶境隊伍中。這種視覺與聽覺的對比，將打破大眾對傳統遶境只有「嗩吶與鑼鼓」的刻板印象。董事長林華翊感性表示，看到年輕學子願意走入地方、參與信仰盛事，讓我們感覺傳統文化真的活過來了！他認為，宗教活動不應只是長輩的專屬，透過明道中學學生的加入，讓更多人能以更輕鬆、更藝術的角度去認識武財神與天上聖母的文化深度。這不僅是一次表演，更是學生們的一堂文化實踐課，讓他們在服務地方的過程中，體會故鄉的土地溫度。隨著4 月11日將近，烏日區已充滿期待的氛圍。玉闕朝仁宮遶境會香將不只是熱鬧，那是傳統信仰與青春生命力的合奏。我們誠摯邀請全國民眾來到台中烏日與草屯，共同見證這場由「藍色動感」與「虔誠信仰」交織而成的文化盛宴，看見台灣最美的人情味與不斷演進的民間力量。