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▲五月天成團27年，團員們跟粉絲相約，要唱到80歲拄拐杖也要唱。（圖／相信音樂提供）

20年前的胎音長大了！小玫瑰登台飆唱、阿信幽默交棒新專輯

成軍27年深情告白 相約80歲拄拐杖開唱

▲麋先生MIXER擔任五月天演唱會香港28日場的開場嘉賓，緊接著他們在台灣也有活動。（圖／相信音樂提供）

麋先生、鼓鼓輪番暖場 鳥巢12場創紀錄巡演即將啟動

五月天《回到那一天》25 週年巡迴演唱會香港站日前於啟德主場館圓滿落幕，同時也迎來了樂團成軍27週年的大日子。在充滿歡笑與淚水的慶生舞台上，主唱阿信不僅感性致謝一路陪伴的歌迷，更在台上拋出震撼彈，幽默預告五月天即將閉關，並點名將難產已久的第10張專輯重責大任，直接交棒給鼓手冠佑的女兒「小玫瑰」劉芯妤，逗得全場歌迷大爆笑。在五月天的音樂時光機中，2006 年發行的《為愛而生》專輯裡，最後一首單曲〈胎音〉正是收錄了小玫瑰剛呱呱墜地時的第一聲哭啼。如今，當年那個在五月天音樂裡誕生的小女孩已經長大。在28日的生日週演唱會上，小玫瑰驚喜擔任嘉賓，與五月天一同慶生，帶來五月天的經典歌曲〈愛情的模樣〉，更演唱了自己的創作曲〈朋友而已〉。看著台下聽得如痴如醉的歌迷，阿信對小玫瑰的音樂才華給予肯定，當場笑說：「小玫瑰妳會寫歌，那第10張專輯就交給妳了，謝謝。」幽默甩鍋宣言，瞬間逗笑全場。和歌迷走過27個年頭，怪獸、石頭、瑪莎、阿信、冠佑五人也在台上再次鄭重地向歌迷自我介紹。瑪莎感性表示：「這個日子不光屬於五月天，也屬於五月天的朋友們，謝謝大家陪伴。」冠佑更與全場歌迷打勾勾，相約80歲還要拿著拐杖一起唱歌。阿信則形容演唱會就像一台提款機，「提出來的都是人的一份真心，有最精彩的舞台和燈光，讓你們每個人都過得開開心心。」石頭回憶起製作人小馬老師曾說音樂是靈魂的溝通：「我們不需要語言，音樂有這樣的力量，而且就是現在，我們的靈魂都在溝通。」團長怪獸也送上溫暖祝福：「無論你在哪裡，都謝謝你參與。希望大家身體健康，平安幸福。」香港站的開場嘉賓同樣星光熠熠。金曲樂團「麋先生 MIXER」在 28 日嗨唱〈壞蛋〉、〈都是浪漫害的〉等熱門歌曲，他們也預告除了4月的香港專場，5月初更將在高雄夢時代旁盛大舉辦《大馬戲團 CircUs Max》嘉年華。而在最後一場擔任嘉賓的鼓鼓（呂思緯），則帶領全場大喊「生日快樂」，並預告4月底將發行新單曲。結束香港站後，五月天 5525+2《回到那一天》無限延伸版將旗艦再升級，預計於2026年4月30日起至5月18日，於北京國家體育場（鳥巢）狂開12場，與歌迷共同邁向鳥巢55場的歷史紀錄。