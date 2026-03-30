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馬英九基金會人事風波越演越烈，馬英九指控前幕僚蕭旭岑、王光慈有財政紀律問題，找來國安會前秘書長金溥聰處理，讓蕭旭岑稱「馬總統忘了很多事」，引起外界許多討論。金溥聰今（30）日聲明準備採取法律行動，針對網傳AI生成影片及前立委邱毅的不實言論提告；對此，邱毅臉書回嗆，直指金溥聰的提告只是嚇唬人的老招式，直言「你敢告，我一定反告你誣告。」金溥聰聲明指出，YouTube出現刻意扭曲事實的影片，還有網路許多謠言，對他的名譽造成損害，預計明（31）日上午在法律顧問的陪同下，到內政部警政署刑事警察局正式立案，除了針對網路不實訊息提告外，也對邱毅近日對他的攻擊性言論提告。面對金溥聰的法律行動，邱毅則回嗆，稱金溥聰利用馬英九的說法「這是不實言論嗎？」還諷刺對方過去多次提告幾乎從未勝訴，「屢敗屢戰」的勇氣雖然可嘉，但這招對他完全無效。邱毅還挑釁說，退休後的生活正感苦悶，金溥聰的提告就像是「天上掉下來的禮物」，不僅會反告誣告，甚至放話「誣告可不能易科罰金，是要坐牢的，到時我會去探視你。」火藥味十足。