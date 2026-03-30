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▲ 為改善高雄國際機場出境壅塞情形，立法委員李柏毅今天會勘高雄機場後表示，今年6月增設第4條安檢線，並優化安檢區排隊動線和增設候檢空間。（圖／圖／立委李柏毅辦公室提供）

為改善高雄國際機場出境壅塞情形，立法委員李柏毅今（30）日與李昆澤、許智傑共同前往會勘，會勘後達成包括今年6月增設第4條安檢線，並優化安檢區排隊動線和增設候檢空間，協調航空公司提早開櫃時間，目前通關時間已由35分鐘降至24分鐘等三點共識。立法院內政委員會今日考察高雄機場出境通關流程，要求改善壅塞狀況。立法委員李柏毅、李昆澤與許智傑共同前往與內政部警政署航警局、內政部移民署及交通部民航局研商改善措施，盼提升通關效率、紓解尖峰人潮。李柏毅表示，高雄為南台灣門戶，隨半導體產業發展及演唱會大型活動帶動，機場旅運量快速成長，目前每週定期航班已較疫情前增加86班，惟現行出境動線與空間規劃難以負荷人流，尖峰時段常出現安檢排隊壅塞，甚至回堵至出境大廳外情形，亟需整體改善。此外，李柏毅指出，除優化通關動線外，亦已於立法院總質詢中向行政院長卓榮泰爭取，未來中華航空波音787新機交付後，優先以高雄為營運基地，開闢直飛美國、歐洲或澳洲航線，強化高雄國際連結及商務運輸能量。李柏毅強調，未來將持續督促相關部會落實各項改善與航線規劃，從通關效率與國際航網雙軌並進，全面提升高雄機場競爭力。