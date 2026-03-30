我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨文傳會今（30）日證實，黨主席鄭麗文已正式接受中國國家主席習近平的邀請，將率領訪問團前往中國。鄭麗文對此表達謝意並欣然受邀，期望藉由國共兩黨的共同努力，為兩岸關係的和平穩定與民生福祉尋求新契機；對此，李四川競選辦公室表示尊重鄭麗文的規劃，期盼此行能成為兩岸傳遞台灣民意的重要管道。備受各界矚目的「鄭習會」預計於4月7日至12日展開，行程規劃走訪江蘇、上海及北京。鄭麗文表示，2005年她曾隨前主席連戰參與歷史性的「破冰之旅」，時隔多年，她以黨主席身分再次踏上中國，目標是接續當年的溝通基礎，為台海和平邁出關鍵的一步。她強調，目前「全世界都奉行一中政策與不支持台獨」已是國際共識，期許此行能為兩岸緊張局勢帶來和煦的春天。李四川競選辦公室對此回應，尊重鄭麗文主席的行程規劃，希望此行能讓對岸深刻了解台灣堅守的民主自由價值，以及中華民國115年的歷史。此外，李四川辦公室也呼籲，對岸應停止在台灣周邊的軍事行為，並不再干擾台灣參與國際活動，如此才能落實推動兩岸關係和平發展。