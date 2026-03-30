英國華裔女星陳靜（Gemma Chan）在好萊塢耕耘多年，演過《瘋狂亞洲富豪》、漫威《永恆族》、《驚奇隊長》等大片，她近日首度來台出席時尚活動，趁機品嚐台灣小吃，還在饒河夜市留影，大呼：「吃到人生目前為止最好吃的胡椒餅！」讓影迷相當欣喜。

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陳靜饒河夜市打卡　走訪故宮博物院

陳靜為卡地亞（Cartier）品牌大使，23日現身在台北舉辦的頂級珠寶VIP晚宴，忙完工作後，她變為觀光客，前往通化夜市祭五臟廟，體驗在地文化，其中對胡椒餅的美味感到驚為天人，本人於IG發文寫下：「台北！初次見面！這真的是一座很棒的城市，人超級好，還吃到人生目前為止最好吃的胡椒餅！」

除了大啖夜市美食，陳靜還走訪故宮博物院，手拿一沐日的手搖飲自拍，相當享受悠遊在台北的時光，對於陳靜現蹤台灣，許多影迷相當驚訝，「Gemma Chan在台北啊啊啊」、「她超優雅的」、「她發文我才發現...離得好近，早知道這兩天就去逛個夜市了」、「超漂亮，不知道有沒有人遇到她！」

▲▼陳靜除了吃胡椒餅，還前往故宮博物院，手拿手搖飲自拍。（圖／Gemma Chan IG@gemmachan）
▲▼陳靜除了吃胡椒餅，還前往故宮博物院，手拿手搖飲自拍。（圖／Gemma Chan IG@gemmachan）
▲▼陳靜除了吃胡椒餅，還前往故宮博物院，手拿手搖飲自拍。（圖／Gemma Chan IG@gemmachan）
陳靜學霸變影星　漫威首位亞裔演員

陳靜出生於英國倫敦，父母分別來自香港、中國大陸，在踏入演藝圈之前，她是折不扣的學霸，大學就讀於牛津大學伍斯特學院法律系，畢業後更獲得倫敦知名律師事務所的錄取合約，然而，她因為熱愛表演，毅然放棄高薪且穩定的律師職涯，轉而申請進入倫敦戲劇中心進修，最終讓她成功轉型為國際影星。

陳靜2018年憑電影《瘋狂亞洲富豪》中的富家千金「艾絲翠」一角打開知名度，隨後，她更締造影史紀錄，先是在《驚奇隊長》中飾演反派密涅瓦，接著又在《永恆族》中領銜主演「瑟希」，不僅是漫威CEO親選的演員，也是漫威宇宙中首位飾演兩個不同重要角色的演員，更成為漫威首位亞裔演員。

▲陳靜為好萊塢最具代表性的華裔女星之一，以優雅的氣質與知性形象深植人心。（圖／Gemma Chan IG@gemmachan）
▲陳靜為好萊塢最具代表性的華裔女星之一，以優雅的氣質與知性形象深植人心。（圖／Gemma Chan IG@gemmachan）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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資料來源：Gemma Chan IG

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