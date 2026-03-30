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AI發展正火熱，席捲百工百業，宜鼎今（30）日舉行法說會，董事長簡川勝看好邊緣AI系統落地，將會越來越快，「開始倍數在跑」，預期今年邊緣AI系統類業務將以倍數成長，並為中長期具成長潛力的領域，也帶動記憶體需求持續升溫，整體市場仍將是「需求遠大於供給」，因應需求，宜鼎也將啟動三廠設計規劃。他指出，AI系統去年業績成長約30%至40%，去年成長主力仍以DRAM記憶體為主，記憶體與儲存裝置2025年營收成長約60%，不過，不過2026年來看，因DRAM已率先起跑，SSD、Flash儲存裝置產品的漲價與需求增溫，則是在2025年第四季至2026年第一季才開始明顯發酵，成長應不亞於記憶體，會在2026年進一步顯現。而邊緣AI系統落地也會越來越快，是以倍數成長，簡川勝預期，如果以中長期來看，邊緣AI系統的落地，每年都會持續。另一方面，談到近年記憶體市場波動，簡川勝直言，「需求面遠大於供給面」，且這種落差不是以百分比衡量，而是以「倍數」來看待。他預期這種供需失衡的狀態在今年甚至明年都難以改變，主因在於原廠擴產受到半導體設備交期可能超過一年的限制，至於價格走勢，簡川勝觀察，Nand Flash的漲勢才剛開始，DRAM 的漲幅已先行反應，而Nand Flash則是從去年第四季才開始起漲，目前的價格調升僅是「起手式」，正處於陡峭的爬坡階段。而為了因應目前市場的強勁需求，簡川勝提到，公司也已啟動宜蘭三廠設計規劃，宜鼎在宜蘭二廠進入量產後，已正式啟動宜蘭三廠的規劃與設計，而後續的動工，以及落成時間，後續都還會再對外公告。另一方面，業界也十分關心Google發布新AI記憶體壓縮技術「TurboQuant」將會對記憶體產業有何衝擊？對此，他認為，對產業都會是有正向發展。去年初Deepseek小模型問世，現在TurboQuant發表，其實也已不是新技術，大家看到都會覺得很驚人，但他強調，在新科技發展的過程中，新產品、新技術加速，整個AI產業落地，對記憶體產業都是好的，從宜鼎角度來看，蠻正向去看待這項技術，包括去年提到Deepseek是小容量記憶體等，所以，公司也認為，TurboQuant對於AI落地和AI記憶體的需求是正面的。