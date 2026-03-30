中國國台辦今（30）日宣布，中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日訪問中國。韓媒也關注「鄭習會」消息，聚焦鄭麗文搶在美國總統川普5月訪中前先與習會晤，分析中共是要藉此營造緩和局勢的形象，並向國際社會傳遞訊息。
國台辦主任宋濤今宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。鄭麗文隨後也召開中外記者會，宣布將訪問中國。
《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》、《中央日報》等各大韓媒，也陸續報導此事，強調此次是2016年時任國民黨主席洪秀柱訪中後，時隔10年再度有國民黨主席訪中。
官媒《韓聯社》在標題直接點出，「習近平，在川普訪中之前邀請『親中』台灣第一大在野黨黨代表（訪中）」
報導指出，中國國台辦特別強調是應鄭麗文就任黨主席以來一直表達訪問中國的意願，明確展現了重啟雙方政治溝通的意志。
且鄭麗文此行訪中，選在川普（Donald Trump）5月中旬訪問中國前夕，格外受到關注。這被解讀為中國意圖在「川習會」前，事先營造對台灣問題的「友好環境」，因為台灣將會是會談的核心議程。
有分析認為，此次邀請也是利用台灣內部政治勢力間的平衡，以確保談判籌碼。同時，這也是向國際社會傳遞訊息，突顯「反對台獨、和平交流」的框架，透過與國民黨的交流，營造緩和緊張局勢的形象，同時確保在必要時併行施壓與柔性策略的空間。
來自韓國的中國政法大學教授文日鉉表示，中國在中美峰會前搶先邀請台灣國民黨主席訪中，旨在消除國際社會對中國可能入侵台灣的擔憂，同時也向美國和世界其他國家發出訊息，警告不要干預台灣問題。
《News1》也關注，上一次國共會談是10年前，2015年時還是台灣執政黨的國民黨，時任主席朱立倫曾與習近平進行會談，2016年蔡英文當選總統，接棒擔任國民黨黨主席的洪秀柱曾與習近平會晤，此後國共兩黨就沒有舉行正式會談。
《中央日報》則點出，國台辦聲明中，僅稱呼習近平為中共中央及總書記。首爾慶熙大學朱在宇（Choo Jae-woo，音譯）分析，中共邀請鄭麗文訪中是一項長期戰略舉措，與川普將訪中時間推遲到5月不同，鄭麗文訪中很可能是計劃好的，旨在即將到來的2026地方大選前孤立賴清德政府，並最終在2028總統大選中實現政權更迭，在川習會時提及反對台獨的立場。
文章來源:시진핑, 트럼프 방중 앞두고 '친중' 대만 제1야당 대표 초청(종합)、트럼프보다 먼저 대만 野대표 만나는 시진핑, 그의 노림수
我是廣告 請繼續往下閱讀
《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》、《中央日報》等各大韓媒，也陸續報導此事，強調此次是2016年時任國民黨主席洪秀柱訪中後，時隔10年再度有國民黨主席訪中。
官媒《韓聯社》在標題直接點出，「習近平，在川普訪中之前邀請『親中』台灣第一大在野黨黨代表（訪中）」
報導指出，中國國台辦特別強調是應鄭麗文就任黨主席以來一直表達訪問中國的意願，明確展現了重啟雙方政治溝通的意志。
且鄭麗文此行訪中，選在川普（Donald Trump）5月中旬訪問中國前夕，格外受到關注。這被解讀為中國意圖在「川習會」前，事先營造對台灣問題的「友好環境」，因為台灣將會是會談的核心議程。
有分析認為，此次邀請也是利用台灣內部政治勢力間的平衡，以確保談判籌碼。同時，這也是向國際社會傳遞訊息，突顯「反對台獨、和平交流」的框架，透過與國民黨的交流，營造緩和緊張局勢的形象，同時確保在必要時併行施壓與柔性策略的空間。
來自韓國的中國政法大學教授文日鉉表示，中國在中美峰會前搶先邀請台灣國民黨主席訪中，旨在消除國際社會對中國可能入侵台灣的擔憂，同時也向美國和世界其他國家發出訊息，警告不要干預台灣問題。
《News1》也關注，上一次國共會談是10年前，2015年時還是台灣執政黨的國民黨，時任主席朱立倫曾與習近平進行會談，2016年蔡英文當選總統，接棒擔任國民黨黨主席的洪秀柱曾與習近平會晤，此後國共兩黨就沒有舉行正式會談。
《中央日報》則點出，國台辦聲明中，僅稱呼習近平為中共中央及總書記。首爾慶熙大學朱在宇（Choo Jae-woo，音譯）分析，中共邀請鄭麗文訪中是一項長期戰略舉措，與川普將訪中時間推遲到5月不同，鄭麗文訪中很可能是計劃好的，旨在即將到來的2026地方大選前孤立賴清德政府，並最終在2028總統大選中實現政權更迭，在川習會時提及反對台獨的立場。
文章來源:시진핑, 트럼프 방중 앞두고 '친중' 대만 제1야당 대표 초청(종합)、트럼프보다 먼저 대만 野대표 만나는 시진핑, 그의 노림수
更多「鄭習會登場」相關新聞。