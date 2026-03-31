台灣港務公司董事長周永暉於30日，到高雄港旅運中心高雄港職場互助教保服務中心，致贈兒童節禮物給幼童，開啟親子藝文饗宴新視野。
台灣港務公司董事長周永暉，是由董事長室主任林麗美、高雄港務分公司主任秘書張紋英等人陪同，到高雄港旅運中心高雄港職場互助教保服務中心，致贈兒童節禮物給幼童，受到熱烈歡迎。
台灣港務公司董事長周永暉表示，高雄港務分公司為提供員工托育服務，乃在高雄港旅運中心，設置高雄港職場互助教保服務中心，積極推動公共化教保服務，營造友善育兒環境。
周永暉說，我國響應國際兒童節重視兒童權益與福祉之精神，將每年4月4日訂為兒童節，透過多元活動與政策措施，展現對兒童成長與發展的高度關注，適逢我國兒童節將至，乃於今(30)日準備節慶禮物致贈高雄港職場互助教保服務中心幼童，並與孩子們溫馨互動，以實際行動呼應兒童節守護兒童的核心精神，現場互動熱絡，洋溢著歡樂氛圍。
此次，台灣港務公司高雄港務分公司精心準備的兒童節禮物，著重於啟發學習動機與多元發展，為孩子們的成長旅程增添豐富色彩與探索樂趣，同時，為促進親子共學並培養藝術素養，並致贈藝術賞析門票，期盼在家長陪伴下，透過「大手牽小手」走進國家級音樂廳，讓孩子們親身感受音樂與藝術的魅力，在寓教於樂中培養美感經驗，並深化親子之間的情感連結。
而此次致贈藝術賞析的門票，是將於5月17日在衛武營舉辦的張正傑親子音樂會，由國內知名大提琴家張正傑領軍，聯手兒童親子天王趙自強，帶來一場別開生面、跨越文化的義大利披薩PK台灣潤餅音樂會美味音樂競賽，音樂會將舞台化為餐桌，音樂變成美食，透過古典樂曲演繹披薩的歷史與文化，帶領聽眾穿越時空，開啟聽覺與想像的雙重饗宴，亦將故事與台灣民謠演奏巧妙融合，實現「包給你看、唱給你聽」的互動樂趣，彰顯文化交融的豐富內涵，讓大小朋友在笑聲與樂音中，深刻感受在地文化的溫暖與傳承。
周永暉指出，台灣港務公司致力於打造友善職場與員工照顧支持網，在推動友善職場方面，建構工作與生活的平衡，亦持續優化育兒措施，讓員工在人生不同階段，均能獲得適切支持力量，期藉由深化以人為本的企業文化，營造更具溫度與支持力的工作環境，讓員工能安心兼顧家庭與事業，激發潛能、提升整體向心力，進而為企業創造長遠且穩健的發展動能。
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台灣港務公司董事長周永暉表示，高雄港務分公司為提供員工托育服務，乃在高雄港旅運中心，設置高雄港職場互助教保服務中心，積極推動公共化教保服務，營造友善育兒環境。
周永暉說，我國響應國際兒童節重視兒童權益與福祉之精神，將每年4月4日訂為兒童節，透過多元活動與政策措施，展現對兒童成長與發展的高度關注，適逢我國兒童節將至，乃於今(30)日準備節慶禮物致贈高雄港職場互助教保服務中心幼童，並與孩子們溫馨互動，以實際行動呼應兒童節守護兒童的核心精神，現場互動熱絡，洋溢著歡樂氛圍。
而此次致贈藝術賞析的門票，是將於5月17日在衛武營舉辦的張正傑親子音樂會，由國內知名大提琴家張正傑領軍，聯手兒童親子天王趙自強，帶來一場別開生面、跨越文化的義大利披薩PK台灣潤餅音樂會美味音樂競賽，音樂會將舞台化為餐桌，音樂變成美食，透過古典樂曲演繹披薩的歷史與文化，帶領聽眾穿越時空，開啟聽覺與想像的雙重饗宴，亦將故事與台灣民謠演奏巧妙融合，實現「包給你看、唱給你聽」的互動樂趣，彰顯文化交融的豐富內涵，讓大小朋友在笑聲與樂音中，深刻感受在地文化的溫暖與傳承。
周永暉指出，台灣港務公司致力於打造友善職場與員工照顧支持網，在推動友善職場方面，建構工作與生活的平衡，亦持續優化育兒措施，讓員工在人生不同階段，均能獲得適切支持力量，期藉由深化以人為本的企業文化，營造更具溫度與支持力的工作環境，讓員工能安心兼顧家庭與事業，激發潛能、提升整體向心力，進而為企業創造長遠且穩健的發展動能。