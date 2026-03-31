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▲台灣港務公司董事長周永暉到高雄港職場互助教保服務中心致贈兒童節禮物給幼童。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司董事長周永暉到高雄港職場互助教保服務中心致贈兒童節禮物給幼童，互動熱絡，現場洋溢歡樂氛圍。(圖／高雄港務分公司提供)

台灣港務公司董事長周永暉於30日，到高雄港旅運中心高雄港職場互助教保服務中心，致贈兒童節禮物給幼童，開啟親子藝文饗宴新視野。台灣港務公司董事長周永暉，是由董事長室主任林麗美、高雄港務分公司主任秘書張紋英等人陪同，到高雄港旅運中心高雄港職場互助教保服務中心，致贈兒童節禮物給幼童，受到熱烈歡迎。台灣港務公司董事長周永暉表示，高雄港務分公司為提供員工托育服務，乃在高雄港旅運中心，設置高雄港職場互助教保服務中心，積極推動公共化教保服務，營造友善育兒環境。周永暉說，我國響應國際兒童節重視兒童權益與福祉之精神，將每年4月4日訂為兒童節，透過多元活動與政策措施，展現對兒童成長與發展的高度關注，適逢我國兒童節將至，乃於今(30)日準備節慶禮物致贈高雄港職場互助教保服務中心幼童，並與孩子們溫馨互動，以實際行動呼應兒童節守護兒童的核心精神，現場互動熱絡，洋溢著歡樂氛圍。此次，台灣港務公司高雄港務分公司精心準備的兒童節禮物，著重於啟發學習動機與多元發展，為孩子們的成長旅程增添豐富色彩與探索樂趣，同時，為促進親子共學並培養藝術素養，並致贈藝術賞析門票，期盼在家長陪伴下，透過「大手牽小手」走進國家級音樂廳，讓孩子們親身感受音樂與藝術的魅力，在寓教於樂中培養美感經驗，並深化親子之間的情感連結。而此次致贈藝術賞析的門票，是將於5月17日在衛武營舉辦的張正傑親子音樂會，由國內知名大提琴家張正傑領軍，聯手兒童親子天王趙自強，帶來一場別開生面、跨越文化的義大利披薩PK台灣潤餅音樂會美味音樂競賽，音樂會將舞台化為餐桌，音樂變成美食，透過古典樂曲演繹披薩的歷史與文化，帶領聽眾穿越時空，開啟聽覺與想像的雙重饗宴，亦將故事與台灣民謠演奏巧妙融合，實現「包給你看、唱給你聽」的互動樂趣，彰顯文化交融的豐富內涵，讓大小朋友在笑聲與樂音中，深刻感受在地文化的溫暖與傳承。周永暉指出，台灣港務公司致力於打造友善職場與員工照顧支持網，在推動友善職場方面，建構工作與生活的平衡，亦持續優化育兒措施，讓員工在人生不同階段，均能獲得適切支持力量，期藉由深化以人為本的企業文化，營造更具溫度與支持力的工作環境，讓員工能安心兼顧家庭與事業，激發潛能、提升整體向心力，進而為企業創造長遠且穩健的發展動能。