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▲華晨宇被控侵權無奈回應。（圖／翻攝自微博）

李榮浩怒轟單依純翻唱〈李白〉涉嫌侵權，意外燒出案外案！〈我的滑板鞋〉的原唱龐麥郎今（30）日突轉發相關貼文並點名華晨宇，指責華晨宇公開演唱〈我的滑板鞋〉是侵權，對此華晨宇工作室曬出舊法律聲明，冷冷回擊：「冷飯又炒，不再回應！」龐麥郎今日在微博轉發李榮浩控訴單依純侵權翻唱的貼文，並在文中直接標記華晨宇，影射對方過去改編〈我的滑板鞋〉一事涉及侵權，表示自己雖然授權華晨宇改編這首歌，但並沒有給予對方在商演場合演唱〈我的滑板鞋〉的權益。為此華晨宇工作室火速出面回應，他們直接曬出當年簽約的法律聲明，並回應「冷飯又炒，不再回應！」表示一切都是合法授權演唱會，根據了解龐麥郎過去將〈我的滑板鞋〉歌曲相關版權出售給經紀公司「北京華數傳媒」，而華晨宇推出的〈我的滑板鞋2016〉則是合法取得授權後才發行，從改編到發行歌曲再到公開演唱都沒有法律爭議。李榮浩昨日在微博發文開槓歌手單依純，指控對方在授權遭拒的情況下，仍強行翻唱在演唱會上翻唱他的代表作〈李白〉，怒批此舉已構成「強行侵權」，且李榮浩不只火大開嗆，還丟出一句「你是來報仇的嗎？」為此單依純多度發文道歉，並表示會負起一切賠償責任，不過仍掀起巨大爭議。