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▲工務局長楊欽富出席「114年道路挖掘管理曁共同管道業務推動成果發表會」致詞及發表專題演講。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.30）

▲現場亦設置展攤，展示最新成果 。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.30）

高市府工務局今（30）日舉辦「114年道路挖掘管理曁共同管道業務推動成果發表會」，近百位產官學界重要合作夥伴齊聚，共同見證城市道路挖掘管理最新進展，提供技術交流平台，為高雄邁向智慧城市治理重要里程碑。工務局長楊欽富以「科技驅動智慧城市的永續發展」為題發表專題演講。他指出，挖管中心作為地下管線與道路挖掘的核心管理平台，近年來透過數位化圖資系統、聯合挖掘機制與跨部門合作，逐步奠定「數位孿生5D智慧城市」的基礎，為高雄未來AI智慧治理鋪路。會中，挖管中心、義守大學、中華電信等單位分別分享「道路挖掘管理中心成果」、「專案執行經驗」及「微創工法」等主題，呈現高雄在制度革新、技術突破與公共安全上的多面向努力。現場亦設置展攤，展示最新成果，包括「5D智慧城市工務管理平台」、中華電信「路平魔法師微創工法」、台水耐震管材技術、坤眾科技「3D管線建模」、以及智慧監測與管道維護方案等。成果發表會不僅展現高雄市政府在道路挖掘管理上的前瞻思維，更凸顯跨部門、跨領域合作的重要性。隨著智慧監控、災害應變與人才培育持續推進，高雄正以更堅韌的城市治理能力，邁向智慧永續的未來。