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▲傳聞很久的iPhone 摺疊機很有可能今年秋天會正式亮相，但正式出貨可能還要等到今年年底。（圖／翻攝郭明錤官網）

蘋果不糾結無痕設計了！

▲摺疊手機都在追求無摺痕設計，但難度頗高，連蘋果都放棄，改朝向降低摺痕可見度。（圖為三星Galaxy Z TriFold，圖／記者周淑萍攝）

傳聞9月發會登場、12月才出貨

根據外媒彭博社記者古爾曼Mark Gurman近日指出，iPhone摺疊機可望成為「iPhone史上最重大的變革」，外型首度跨入摺疊手機戰場，連iOS 27也傳出將為大螢幕多工操作重新優化。綜合目前供應鏈與外媒消息，蘋果首款摺疊可能採書本式設計，配備約7.7吋至7.8吋內螢幕、5.3吋至5.5吋外螢幕，並可能採用Touch ID側邊指紋辨識，售價預估至少1999美元起，約為64000元。蘋果iPhone摺疊傳聞已延燒多年，如今時間點似乎逐漸明朗。彭博社日前報導，蘋果正替這款新裝置準備更接近iPad使用邏輯的操作體驗，包含支援並排開啟App與更強化的多工處理功能。古爾曼形容，iPhone摺疊將是「iPhone史上最重大的變革」。相較於過去iPhone 4、iPhone 6與iPhone X帶來的重大改版，被視為蘋果多年來少見的全新硬體形態。從目前外流規格來看，iPhone摺疊機大致朝書本式發展，展開後提供接近小型平板的內頁大螢幕。螢幕尺寸方面，市場目前有兩套主流說法，一派指出內螢幕約7.8吋、外螢幕約5.5吋；另一派則稱內螢幕約7.7吋、外螢幕約5.3吋。外界最關注的摺痕問題，也傳出蘋果將下重本處理。先前分析認為，蘋果希望把內螢幕做到近乎無明顯摺痕，不過後續消息較保守，傾向盡量降低摺痕可見度，而非完全消除。在硬體配置上，天風國際分析師郭明錤先前預測，蘋果首款摺疊iPhone可能配備雙後鏡頭、單前鏡頭，並改採側邊Touch ID電源鍵，而非Face ID。原因之一，可能與機身厚度、內部空間配置有關。至於發表與開賣時程，目前較一致的說法是，蘋果有望在2026年9月先讓摺疊iPhone亮相，與iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max同台登場；但真正上市時間可能較晚，部分分析甚至預估要到2026年12月才會出貨。價格部分，外媒目前普遍預估，摺疊iPhone在美國的起售價可能落在1999美元以上，約64000元台幣。但最終新機資訊還是要等蘋果官方為準。