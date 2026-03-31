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越南近年成為外資設廠重鎮，但產業快速擴張的同時，也讓勞動力缺口浮現。為補足人手，不少外資企業開始加碼薪資與簽約獎金，工廠之間甚至出現「搶人競價」的現象。根據越南媒體VnExpress報導，這波搶工潮主要集中在北部北寧省一帶的工業走廊。當地就業服務中心指出，包括富士康、歌爾與立訊精密等電子製造商，今年合計需招聘約334000名工人，占整體需求約7成。為吸引新進人力，企業紛紛提高簽約獎金。去年最高約700萬越南盾（約新台幣8400元），且分3個月發放；今年則普遍拉高至1000萬至1200萬越南盾（約新台幣12000元至14400元），部分企業另提供交通補助與各類津貼，用人成本明顯攀升。以富士康旗下越南富山科技為例，目前正招聘5000名員工，並計畫在年底前將人數擴編至16000人。公司開出約1100萬越南盾（約新台幣13200元）的簽約金，並在招募廣告中強調「坐著工作」、「常溫環境」，試圖在競爭中搶得人力。人力競逐也衝擊其他產業。服裝製造業因勞動力被電子業大量吸納，即使利潤空間壓縮，仍被迫跟進提高獎金，加入搶人行列。不過，業界普遍認為這種模式難以長期維持。部分企業人資部門已開始協調，嘗試為不同招募階段設定獎金上下限，避免成本持續失控。此外，獎金水準也隨產業需求波動。每年5月至10月出口旺季，工廠為趕訂單，通常會進一步提高誘因，以確保產線運作。晶苑國際旗下越南子公司人資主管指出，簽約獎金雖能短期補人，但對留才效果有限，反而推高整體營運成本。她直言，隨著藍領勞動力逐漸減少，企業之間的競爭只會更加激烈。簽約獎金或許是必要工具，但從長期來看，並不是可持續的解方。