我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文今（30）日證實，接受中共總書記習近平邀請，預計於4月7日至12日率團訪問中國。由於國民黨此次身為受邀方，黨中央對具體行程保持低調，目前僅透露參訪團將從上海入境，隨後轉往南京中山陵致意，最後抵達北京。隨行名單包括蕭旭岑、張榮恭、李乾龍三位副主席，以及大陸事務部主任張雅屏、文傳會主委尹乃菁、主席辦公室顧問李德維與KMT Studio召集人連勝武。鄭麗文表示，此行是在出發前不久才正式收到邀請。她回顧2005年隨連戰訪中的「破冰之旅」，認為當年的遠見與格局奠定了國共溝通平台的穩定，並促成馬英九執政八年間的兩岸和平。她感慨自前任主席訪中至今已逾十年，如今兩岸情勢轉變令人唏噓，期盼能在此關鍵時刻接棒，透過實地訪問為兩岸和平邁出重建互信的第一步。鄭麗文強調將嚴格遵循黨章與《中華民國憲法》精神，在反對台獨、堅持「九二共識」的共同基礎上進行交流。她指出，追求和平、避免戰爭是兩岸人民的共同期待，且維持「一中政策」也是包含美國在內的國際社會主流共識，希望藉由此次出訪，向國際社會證明兩岸有智慧與能力化解軍事對立的危機。