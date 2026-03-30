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為助攻企業赴美投資，國發會主委葉俊顯今（30）日表示，將啟動「國家融資保證機制」，該計畫總融資規模最高達2500億美元，預計分五期推動，第一期籌資目標12億美元以上，由國發基金率先出資至少8億美元，預計4月底前提報行政院，目標6月底前開放申辦以及簽約。台美關稅談判達成多項共識，其中台灣政府允諾規劃上限為2500億美元的國家信用保證融資額度。國發會今日下午邀集包含八大公股行庫及民營銀行在內，共計38家金融機構進行專案研商，葉俊顯說明，這項機制以20倍槓桿倍數推算，整體專款需求約為62.5億美元。規劃初期國發基金出資比例較高，以發揮政府帶頭作用並開啟融保機制，後續隨著市場反應踴躍及趨勢成形，政府資金將逐步退場，目標最終達成國發基金與銀行團出資1:1。融資資金來源期盼由公、民營金融機構共同參與，保證成數最高5成，保證倍數約20倍。而企業融資用途主要針對生產性事業、機器設備及營運資金，協助企業在美組建產業聚落。國發會規劃將對單一企業設定融資上限，確切金額將進一步與銀行團研議，並尊重金融機構的專業授信判斷。根據國發會規劃，設計類似普卡、銀卡與金卡等3種參與方案供金融機構選擇，額度分別為2500萬、5000萬及7500萬美元。若金融業者在半導體或資通訊供應鏈已有豐富授信經驗，也可就金卡額度以1000萬美元為單位往上累加。為減輕銀行資金成本與資本適足率壓力，參與機構僅需先繳納1/5的簽約金，餘下金額視實際授信案回補，風險係數則設定約20%。國發會計畫於 4 月底前將方案報請行政院，並配合各銀行董事會運作時程，預計 6 月底前完成方案制定。葉俊顯指出，此舉不僅能穩定台灣在國際供應鏈的地位，更可透過金融力量支撐實體產業轉型，讓台灣企業在布局美國時擁有更堅實的資金後盾。